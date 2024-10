Uno dei prezzi più bassi e convenienti delle ultime settimane è disponibile direttamente su Amazon e coinvolge un proiettore portatile di buon livello, che viene in questo periodo scontato del 50%, sino ad arrivare ad un valore da non perdere assolutamente di vista.

Il modello in questione viene prodotto da Yaber, azienda che nel corso degli anni ha acquisito sempre più valore e diffusione nel mondo, trattasi di un piccolo proiettore portatile di colorazione bianca, prevalentemente realizzato in plastica, ma comunque ugualmente di qualità ed eleganza. All’interno della confezione è possibile trovare davvero tutto il necessario per il suo funzionamento, tra cui anche una comoda custodia in tessuto per il trasporto, un cavo AV 3-in-1, un HDMI ed il cavo per l’alimentazione (oltre al manuale utente).

Proiettore portatile in offerta su Amazon: il suo prezzo è folle

Nessuno avrebbe mai pensato di poter, e riuscire, a spendere così poco sull’acquisto di un proiettore portatile, infatti in questi giorni il dispositivo di cui vi stiamo parlando nel nostro articolo è scontato del 50%, partendo dal suo listino di 119 euro. Per ottenere la riduzione indicata è necessario applicare il coupon 2Q5ABDT2, questi deve essere inserito manualmente dall’utente, in caso contrario non verrà effettuata alcuna riduzione della spesa da sostenere, altrimenti l’utente si ritrova ad investire solamente 59 euro. Premete qui per effettuare l’ordine.

Nella parte posteriore del dispositivo è possibile trovare una buonissima dotazione di connettività fisica, come ad esempio la porta HDMI per il collegamento di un monitor esterno, di una console, di un notebook, ma anche di un PC desktop. Molto buona anche la connettività wireless, con il bluetooth, utilizzabile per trasformare il proiettore in un altoparlante esterno, oppure la connessione wireless.