Amazon è sempre pronta ad assecondare le richieste dei consumatori, anche nel momento in cui decide di mettere a disposizione un notebook HP, in particolare il modello 15s-fq5007sl, che prevede una buona dotazione in termini di specifiche tecniche generali, ma soprattutto un prezzo di vendita decisamente più basso della media.

Il display è da 15,6 pollici di diagonale, trattasi di un componente IPS LCD antiriflesso, che può raggiungere discrete prestazioni, in termini di rispetto della gamma cromatica e di dettaglio, sempre restando fisso a 60Hz in termini di refresh rate. Sotto il cofano, per la variante corrente, è previsto un processore Intel Core i5 di dodicesima generazione, che viene supportato dalla presenza di 16GB di RAM e di 512GB di memoria interna su SSD. Ciò che non cambia è la scheda grafica, che risulta essere integrata sulla scheda madre, essendo comunque un componente Intel iris X abbastanza classico.

Notebook HP: il prezzo su Amazon è da impazzire

Il notebook di cui vi stiamo parlando oggi è tutt’altro che costoso, infatti su Amazon può essere acquistato ad un prezzo davvero più unico che raro: basteranno 549 euro per il suo acquisto definitivo, approfittando di un risparmio del 35% sul valore iniziale di 849 euro, con un risparmio di oltre 300 euro a disposizione di tutti i consumatori che si collegheranno a questa pagina.

I materiali utilizzati per la sua realizzazione sono prevalentemente plastici, con finitura opaca che gli permette di non trattenere impronte o quant’altro, elevando notevolmente anche l’eleganza e la qualità generale. Sui bordi possiamo trovare una connettività fisica più che fornita, con la presenza comunque di porte HDMI, USB-C, microSD, jack da 3,5mm per il microfono o le cuffie, ed anche porte USB-A classiche.