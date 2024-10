GM ha pensato di andare incontro alle esigenze degli utenti che decidono di acquistare una nuova auto e, nello specifico, un’auto elettrica. Come sappiamo, l’acquisto di una vettura a propulsione elettrica richiede una determinata gestione legata alla ricarica.

Ricaricare un’auto elettrica, se non si è in possesso degli strumenti adeguati, potrebbe rivelarsi un vero e proprio problema. Non a caso, infatti, oltre alle classiche stazioni di ricarica presso il quale è possibile recarsi per effettuare una ricarica di energia, dotarsi degli strumenti adeguati per ricaricare l’auto presso la propria abitazione è fondamentale. Ecco perché Genaral Motors ha deciso di ampliare la propria offerta mettendo a disposizione dei suoi acquirenti soluzioni vantaggiose. Scopriamo insieme a cosa ha pensato la nota azienda di autoveicoli statunitense.

GM: soluzioni vantaggiose per i clienti

Semplificare le procedure di ricarica di un’auto elettrica è certamente un vantaggio per tutti gli utenti che decidono di cambiare la vecchia auto endotermica con una elettrica e sostenibile. Chiaramente, un impianto fotovoltaico e un sistema di accumulo domestico rappresentano un vantaggio nel momento in cui si decide di effettuare l’acquisto di un veicolo a basse emissioni di CO2.

Proprio per questo motivo, GM ha pensato di mettere a disposizione degli utenti una speciale e innovativa soluzione. GM ha dunque deciso di ampliare la sua offerta di prodotti con il lancio di un’innovativa unità di accumulo di energia denominata GM Energy PowerBank. Quest’ultima dà la possibilità sia di immagazzinare che trasferire energia dalla rete, per poi utilizzare l’energia in eccesso nel momento del bisogno. Nello specifico, le batterie sono disponibili in due varianti: una con capacità da 10,6 kWh e una da 17,7 kWh. Inoltre, nel caso in cui dovessero esserci problemi alla rete domestica, due GM Energy PowerBank da 17,7 kWh, grazie a 35,4 kWh di accumulo, consentono di continuare ad alimentare l’abitazione.