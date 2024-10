Samsung ha svelato il suo ultimo gioiello tecnologico, il Jet Bot Combo AI, ora disponibile in Italia. Questo robot aspirapolvere e lavapavimenti rappresenta un’evoluzione nel settore. Il motivo? Le sue funzioni basate sull’intelligenza artificiale. Dotato di riconoscimento avanzato degli oggetti, garantisce una pulizia meticolosa. In più è in grado di svuotarsi e pulirsi in totale autonomia con l’aiuto della Clean Station Steam+. Questa postazione non solo svuota il serbatoio del robot, ma fornisce acqua per lavare i pavimenti e igienizza i panni lavapavimenti tramite un ciclo a vapore. Riuscendo ad eliminare il 99,99% dei batteri.

Mini robot per la pulizia Samsung: innovazione e sicurezza, l’ aspirapolvere che pensa per te

Il sistema di pulizia del Jet Bot Combo AI è sorprendentemente completo. Il robot aspira la polvere con un motore multiciclonico e, subito dopo, i panni rotanti inumiditi garantiscono una pulizia profonda del pavimento. Una volta terminata la sessione, il dispositivo torna automaticamente alla Clean Station. Qui i panni vengono asciugati con aria calda, fino a che sono pronti per il prossimo utilizzo. Con un’autonomia di 180 minuti e un livello di rumore limitato a 87 dBA, questo aspirapolvere è perfetto per case di grandi dimensioni senza compromettere la tranquillità dell’ambiente domestico.

Non solo pulizia, ma anche intelligenza. Il Jet Bot Combo AI regola automaticamente le sue impostazioni grazie alla funzione AI-Floor Detect. Essa infatti è in grado di riconoscere il tipo di pavimento e adatta la potenza e le spazzole di conseguenza. Se rileva un tappeto a pelo lungo, torna alla base per rimuovere i panni lavapavimenti, evitando di bagnare la superficie. La telecamera integrata, con AI-Object Recognition, permette al dispositivo di evitare oggetti e monitorare gli animali domestici tramite l’app SmartThings.

Samsung ha pensato anche alla sicurezza dei dati personali, con la certificazione Knox e UL Diamond. Il robot riceverà poi aggiornamenti fino al 2029, garantendo protezione e funzionalità sempre migliori nel tempo. La ComboAI è disponibile al prezzo di 1.599€, ma sono previste promozioni attive fino alla fine dell’anno.