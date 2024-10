Il Salone di Parigi 2024 si è mostrato il palcoscenico perfetto per tutte quelle case automobilistiche che hanno voluto presentare le novità su cui hanno lavorato nel corso degli ultimi mesi. Tra queste non possiamo non citare la casa automobilistica Citroen che, nell’occasione, ha presentato la C5 Aircross Concept, SUV di segmento C. Secondo quanto diffuso finora, il nuovo modello del costruttore francese debutterà durante il 2025 ma non sappiamo ancora precisamente quando.

Nessun anticipazione da parte di Citroen per quanto riguarda le motorizzazioni ma sappiamo che la piattaforma STLA Medium sarà alla base del nuovo veicolo. Scopriamo nel corso di questo articolo alcuni dettagli svelati dalla casa automobilistica francese durante il Salone di Parigi 2024.

Citroen presenta la C5 Aircross Concept

Anche la casa automobilistica Citroen, come tante altre, punta a conquistare il maggior numero di utenti con nuove ed interessanti proposte. Con la presentazione della C5 Aircross Concept veniamo a conoscenza che il costruttore sta lavorando ad un modello che anticipa i dettagli di un SUV di segmento C. Nello specifico, alla base troveremo la già conosciuta piattaforma STLA Medium. Nonostante non ci siano dettagli relativi all’abitacolo, sapendo che si baserà sulla piattaforma STLA Medium possiamo immaginare che sarà in grado di offrire comfort e spazio a sufficienza per tutti i passeggeri. Per quanto riguarda le dimensioni, sappiamo che il SUV avrà una lunghezza di circa 4,65 metri. Come per le altre vetture del marchio, non mancherà tanta tecnologia che andrà ad ottimizzare l’esperienza d’uso del veicolo.

Come accennato in apertura, non ci sono dettagli riguardanti le motorizzazioni ma non si escludono alcune ipotesi. Per le versioni endotermiche il costruttore potrebbe optare per un Mild Hybrid con motore di 1,2 litri da 100 o 136 CV e un cambio a 6 rapporti con un motore elettrico da 29 CV. Per le versioni elettriche non si esclude che Citroen possa decidere di implementare i powertrain della Peugeot e-3008.