La casa automobilistica Audi continua a stupire tutti gli appassionati di quattro ruote con una novità del tutto interessante. Ha infatti deciso di attirare l’attenzione di tantissimi utenti con la presentazione dell’Audi RS 6 Avant GT 2025. Non a caso, non ci troviamo semplicemente davanti ad un nuovo modello ma ad un’edizione limitata della sua gamma RS 6.

Secondo quanto diffuso dalla casa automobilistica tedesca, gli esemplari della RS 6 Avant GT 2025 destinati al mercato degli Stati Uniti sono solamente 85. La produzione complessiva del modello è, nello specifico, di sole 660 unità. Scopriamo insieme maggiori dettagli su questa nuova sorpresa in edizione limitata.

Audi: presentata la RS 6 Avant GT 2025

La RS 6 Avant GT 2025 è stata presentata nelle scorse ore dalla casa automobilistica Audi e non possiamo escludere che si tratta di un modello che conquisterà tantissimi appassionati del brand tedesco.

Cosa avrà pensato di nascondere sotto il cofano il costruttore tedesco? Tanta la potenza che la RS 6 Avant GT 2025 è in grado di sprigionare grazie ad un motore V8 biturbo TFSI da 4,0 litri e 621 CV. La velocità massima della vettura è di ben 314 km/h mentre il passaggio da 0 a 100 km/h avviene in soli 3,2 secondi. Al fine di ottimizzare le prestazioni di questo modello limitato, Audi ha deciso di implementare sospensioni coilover regolabili a tre vie e un differenziale posteriore quattro sport.

Non a caso, dunque ci troviamo davanti a un esemplare che non potrà non conquistare gli appassionati, diventando un vero e proprio oggetto da collezionisti. Ricordiamo al proposito che la casa automobilistica Audi ha deciso di produrre solamente 660 unità. Per rendere ogni veicolo unico, Audi ha pensato di curare al massimo i dettagli posizionando una targhetta numerata sulla console centrale di ciascun esemplare. A partire dalla fine del 2024 sarà possibile per gli utenti americani procedere con l’ordine del veicolo con un prezzo base di 198.900 dollari.