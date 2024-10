Negli ultimi tempi, Apple ha apportato diversi aggiornamenti alla serie di iPad. Tra cui il rilascio dell’iPad-mini di settima generazione. Però, l’assenza di un nuovo iPad-base nella lineup ha suscitato perplessità tra gli appassionati del marchio. L’iPad10 è ormai sul mercato da due anni e, anche se molti si aspettavano un aggiornamento a breve, sembra che l’attesa per un iPad11 potrebbe essere più lunga del previsto. La ragione? Pare che un iPad di undicesima generazione sarebbe troppo attraente per gli utenti. Soprattutto per il suo prezzo, mettendo in difficoltà la strategia commerciale di Apple.

Troppi modelli iPad in competizione?

La chiave di questo ritardo risiede nella Apple Intelligence. Ovvero il nuovo sistema che sta ridefinendo l’hardware dei dispositivi del brand, incluso quelli più economici. Ciò impone un’innovazione radicale. Come l’inclusione di almeno 8GB di RAM su tutti i nuovi device. Progettare un iPad con queste caratteristiche avanzate rischia di far crollare la linea di differenza tra il modello base e le versioni più avanzate come l’iPad Air e l’iPad Pro. Creando così un prodotto di fascia bassa eccessivamente potente per il suo prezzo.

Un altro grande problema che frena il lancio dell’iPad 11 è legato alla complessità della serie attuale. Apple propone tre modelli principali. iPad, iPadAir e iPadPro, ognuno destinato a un segmento specifico. Tuttavia, l’introduzione dell’iPad-Air da 13 pollici ha creato una sovrapposizione tra le fasce di prezzo e prestazioni. In particolare, la differenza tra l’iPad Air e l’iPadPro è diventata sempre più sottile, spingendo Apple a potenziare l’Air senza renderlo troppo competitivo.

Il rischio è che un nuovo tablet base con un chip potente, come l’A17 Pro o l’A18, possa avvicinarsi troppo alle prestazioni dell’Air. Rischiando di creare confusione tra i consumatori. Se l’iPad11 offrisse caratteristiche simili a un iPad Air, difficilmente si giustificherebbe la differenza di prezzo. Ciò porterebbe Apple a rivedere l’intera gamma. Un compito non semplice, ma necessario per evitare che l’Air perda la sua attrattiva.