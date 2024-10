Very Mobile ha lanciato una nuova campagna SMS Winback. Quest’ultima è dedicata ad alcuni dei suoi ex utenti e ripropone una delle promo più apprezzate dagli utenti dell’operatore. Si tratta di Very 4,99 Winback.

L’offerta non solo presenta un prezzo particolarmente competitivo, ma offre un vantaggio senza pari. Come garantito da Very Mobile il prezzo resterà lo stesso “per sempre”.

Very Mobile: la nuova Winback riconquista gli ex utenti

L’offerta messa a disposizione dagli utenti offre ogni mese chiamate ed SMS illimitati e 200 GB di traffico dati in 4G su rete WindTre. Il costo mensile, come suggerito dal nome della promo è di 4,99 euro al mese. Nel prezzo, già estremamente vantaggioso, sono compresi anche alcuni servizi extra. Tra cui “Ti ho cercato” e “RingMe”. Inoltre, sarà possibile attivare sul proprio dispositivo anche l’opzione per la connessione hotspot.

Essendo parte della nuova campagna Winback di Very Mobile potranno attivare l’offerta solo gli ex clienti che hanno ricevuto l’SMS dall’operatore. All’interno del testo sono presenti le informazioni utili riguardo la promo e la procedura necessaria per procedere con l’attivazione.

Nell’SMS gli utenti ricevono un codice coupon che dovranno inserire sull’apposita pagina riservata alla promo presente sul sito web ufficiale di Very Mobile. Inoltre, è importante sottolineare che l’offerta può essere attivata anche recandosi in uno dei negozi fisici dell’operatore.

Gli utenti che decideranno di procedere con Very 4,99 Winback potranno scegliere se optare per la classica SIM fisica o per la sua versione digitale (eSIM). In entrambi i casi, i costi di attivazione e della SIM sono completamente gratis.

È importante ricordare che gli utenti che hanno ricevuto l’SMS potranno procedere entro il 27 ottobre 2024. Salvo ulteriori proroghe messe a disposizione dall’operatore. La data rappresenta la scadenza del codice coupon. Per non perdere questa occasione è fondamentale procedere prima così da ottenere i vantaggi messi a disposizione da Very Mobile.