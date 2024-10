La nota azienda dietro l’omonima, un motore grafico sta cercando di risollevare il proprio nome dopo il durissimo danno di immagine che essa stessa si è arrecata da sola con le proprie mani, quest’ultimo è nato da una campagna di rimodulazione dei prezzi inerenti l’uso del motore grafico che ha portato tantissimi sviluppatori ad abbandonarlo, ora Unity vuole rinvigorire il proprio nome ed ecco che per farlo ha rilasciato l’ultima versione aggiornata del proprio graphic engine che arriva alla versione 6.0.

Tante novità per rinascere

Il motore grafico in questione porta con sé tantissime novità oltre che prevedibili miglioramenti dal punto di vista della grafica, quest’ultimo è pensato per la creazione di ogni tipologia di titolo, nel dettaglio si concentra particolarmente sui titoli multiplayer online di vario genere e introduce nuovi supporti per migliorare la compatibilità con le nuove piattaforme mobile e nel dettaglio con Android e iOS, non a caso il motore di rendering è stato migliorato sia per l’esecuzione nativa che tramite browser.

Come se non bastasse il motore grafico in questione introduce alcune novità anche per quanto riguarda l’intelligenza artificiale, sembra infatti che l’insieme di librerie per l’inserimento di software di machine learning sia stato migliorato per aumentare le prestazioni dell’engine in questo campo.

L’ultimo passo fatto da Unity, che ovviamente era a dir poco obbligato dopo quello che è successo è stato quello di mitigare il suo nuovo sistema di pagamento che aveva creato non pochi dissapori nel mondo degli sviluppatori, soprattutto a causa di una tassa specifica che prevedeva il pagamento di un indennizzo agli uniti per ogni download effettuato di un videogioco che sfruttava il suo motore di gioco.

Si tratta dunque di un tentativo di far tornare in auge un motore di gioco molto amato e utilizzato dagli sviluppatori che un tempo rappresentava un vero e proprio gold standard.