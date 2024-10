Dongfeng Forthing S7: la berlina elettrica cinese arriva in Italia

I marchi cinesi stanno diventando protagonisti in Europa e Dongfeng non fa eccezione. Il marchio ha scelto il Salone di Parigi per presentare la Forthing S7, una berlina elettrica destinata anche al mercato italiano. Ma l’Italia è pronta ad accogliere questa novità Distribuita da TC8 Srl, l’importatore ufficiale per il nostro Paese, la Forthing S7 sarà disponibile in Italia nei prossimi mesi. Quanto costerà? Al momento non ci sono dettagli sul listino italiano. La berlina dovrebbe essere proposta in due versioni: Luxury ed Exclusive, ma per saperne di più bisognerà attendere il lancio commerciale.

Prestazioni e design all’avanguardia per l’elettrica Dongfeng

Le dimensioni della Dongfeng Forthing S7 sono generose. L’auto misura quasi 5 metri in lunghezza e offre un passo di 2,915 mm, sinonimo di una buona abitabilità interna. Il design è ultra moderno. Il modello presenta una griglia frontale chiusa e fari che richiamano il numero 7. Tale dettaglio contribuisce a evidenziare l’identità di marca. Le maniglie a filo con la carrozzeria e i cerchi aerodinamici (da 18 o 19 pollici) completano poi l’aspetto elegante e futuristico. Guardandola di profilo, invece, ricorda una coupé, con un piccolo spoiler a chiudere il cofano posteriore.

All’interno, la tecnologia è la totale protagonista. Un display da 15,6 pollici domina la plancia. Un cruscotto digitale da 8,8 pollici fornisce inoltre tutte le informazioni necessarie al conducente. Il design degli interni è minimal, ma non per questo meno raffinato. La Dongfeng Forthing S7, a livello di motorizzazione, monta un singolo motore elettrico da 154 kW, circa 209 CV). La batteria da 56,8 kWh, basata su celle LFP (litio-ferro-fosfato), ha poi un’autonomia dichiarata di 540 km nel ciclo cinese CLTC. Saranno dettagli sufficienti per il mercato europeo? La ricarica in corrente continua arriva a 120 kW, permettendo di fare il pieno di energia in tempi brevi. In attesa di ulteriori dettagli sulla commercializzazione in Italia, la Dongfeng Forthing S7 sembra avere tutte le carte in regola per ritagliarsi uno spazio nel mercato europeo. Riuscirà a conquistare gli automobilisti italiani?