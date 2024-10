E se il prossimo iPhone SE 4 arrivasse nel 2025 anche in un’inedita versione Plus? Di recente sono emerse alcune indiscrezioni sul possibile arrivo di due versioni di iPhone SE, il cui lancio dovrebbe avvenire entro i primi mesi del 2025. Il blog giapponese Mac Otakara avrebbe condiviso in rete anche alcune immagini, attraverso le quali è possibile ipotizzare l’esistenza di un modello con display più grande e di una versione base.

Nessun’altra fonte, però, sembrerebbe concordare riguardo l’intenzione di Apple di dar vita a un modello SE esteticamente più grande dalla classica opzione. L’idea che comunque in futuro potremmo avere la possibilità di acquistare un iPhone economico senza dover necessariamente rinunciare al display da 6,7 pollici non lascia del tutto indifferenti. Quindi, diamo un’occhiata alle immagini condivise in rete dalla fonte e scopriamo insieme quali potrebbero essere le caratteristiche di un presunto iPhone SE 4 Plus.

iPhone SE 4 Plus arriverà con display più grande?

Secondo il blog giapponese da cui proviene la notizia, iPhone SE 4 Plus avrà un display da 6,7 pollici e sarà caratterizzato dal tipico notch e dalla fotocamera singola che distingue in modelli SE. Unico particolare che lo distinguerebbe dal modello standard sarebbe, quindi, proprio la dimensione del display che, su iPhone SE 4 raggiungerà i 6,1 pollici.

Per i fan dei modelli SE potrebbe trattarsi di una novità interessante ma, come già anticipato, vi sono scarse possibilità di assistere effettivamente all’arrivo di un tale melafonino.

Apple eliminerà il modello Plus dalla sua prossima generazione di iPhone prevista per settembre 2025, sostituendo la versione in questione con un nuovo iPhone 17 Air (o Slim). Quest’ultimo si distinguerà, molto probabilmente, dagli altri dispositivi esclusivamente per la sua struttura particolarmente sottile e leggera ma le informazioni a riguardo scarseggiano ed è necessario attendere l’emergere di ulteriori dettagli prima di poter scoprire quali novità Apple sfrutterà per stupire il suo pubblico.