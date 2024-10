Dal 2023, Apple ha introdotto uno strumento gratuito, AppleBusiness Connect. Quest’ultimo consente alle aziende di personalizzare la propria identità visiva all’interno delle applicazioni. Prima riservato solo alle attività con sede fisica, questo si è ora aperto anche a quelle che operano esclusivamente online. Con il BusinessConnect, le imprese possono caricare foto, loghi e promuovere offerte speciali. Oltre a permettere ai clienti di effettuare ordini o prenotazioni direttamente attraverso l’app Mappe. La novità principale è che anche le aziende senza una presenza fisica possono sfruttare il servizio. Aprendo così nuove possibilità per attività che operano esclusivamente online

Novità e vantaggi per le aziende digitali grazie a Apple Business Connect

Questa evoluzione permette alle imprese di rafforzare la propria identità visiva su diversi canali. Come ad esempio le e-mail e, in futuro, anche nelle chiamate telefoniche. Apple prevede di espandere ulteriormente la visibilità dei loghi aziendali nelle mail entro la fine del 2024 e, nel 2025. Sarà infatti possibile visualizzare il nome dell’azienda e il logo durante le chiamate in entrata grazie al Business Caller ID. Questa funzione consentirà ai clienti di riconoscere immediatamente chi li sta contattando.

Questo sistema, simile alle “spunte blu” di Google per le e-mail verificate, aumenterà la fiducia dei consumatori e ridurrà il rischio di frodi. Un’altra funzione in arrivo è la possibilità di visualizzare il logo aziendale quando si effettuano pagamenti con Tap to Pay su iPhone. Si tratta di un servizio attivo in Italia dal maggio 2024.

La registrazione a Business Connect nel nostro Paese richiede un’iscrizione alla Camera di Commercio o una Partita IVA. Insieme alla necessità di fornire documenti per la verifica. Anche se il servizio è gratuito, alcuni accessori, come TaptoPay, prevedono delle commissioni. Insomma, grazie a queste innovazioni, Apple punta a semplificare la gestione della brand identity per le aziende. Offrendo strumenti che, come abbiamo visto, rafforzano sempre più il legame con i clienti.