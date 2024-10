Uno dei fenomeni sociali e culturali che non ha mai perso la sua valenza tra il pubblico è sicuramente Dragon Ball. La nota serie animata giapponese ha attirato l’attenzione di intere generazioni. Il merito è tutto dell’animazione unica ed appassionante, tratta dalla serie manga di Akira Toriyama. Ora Netflix ha deciso di proporre una nuova avventura per tutti gli utenti che amano la storia di Goku e di tutti i suoi amici. Si tratta di Dragon Ball Daima curata e disegnata dallo stesso Akira Toriyama prima della sua morte avvenuta lo scorso 1 marzo.

Netflix: cosa aspettarsi dalla nuova serie Dragon Ball Daima

I primi episodi sono stati resi disponibili l’11 ottobre su Crunchyroll, nota piattaforma streaming per anime giapponesi. Il 18 ottobre, invece, la nuova serie è sbarcata anche su Netflix. Con la morte del creatore di Dragon Ball l’arrivo di questa nuova serie ideata e disegnata da lui rappresenta un vero e proprio regalo per tutti i fan e gli appassionati della storia.

La serie, ovviamente, è arrivata anche su Netflix Italia e sembra essere una sorta di omaggio al personaggio principale della storia. Questa volta però Goku viene presentato nella sua forma in miniatura, insieme a tutti i suoi soliti compagni di avventura.

La serie arriva su Netflix in vista del quarantennale della nascita di Dragon Ball. Un vero e proprio regalo per tutti gli utenti che negli anni sono rimasti fedeli alla storia di Goku e di tutti gli altri personaggi che hanno reso tale universo uno dei più amati e seguiti in tutto il mondo.

Non resta dunque che attendere per scoprire quali saranno le reazioni di fan ed appassionati alla nuova serie su Netflix. In ogni caso, ricevere un regalo del genere, dopo la morte di Toriyama rappresenta un’occasione unica per poter gioire ancora del suo lavoro ed immergersi in un’avventura del tutto nuova.