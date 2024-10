Vodafone ha lanciato una nuova campagna per promuovere l’offerta “Vodafone Young”, dedicata ai giovani tra i 18 e i 30 anni non compiuti. La campagna, chiamata “Hit Line”, ideata dall’agenzia Ogilvy, si rivolge principalmente alla generazione Z, invitandola a riscoprire il piacere di una telefonata, in un’epoca in cui l’uso dello smartphone è spesso limitato a messaggi e navigazione su internet. Oltre a diffondersi sui canali social e digital, la campagna include attività di guerrilla marketing nelle città di Milano e Torino.

Vodafone Young, la rivincita dei giovani

Per attirare l’attenzione del pubblico giovane e invitarlo a tornare a telefonare, Vodafone ha realizzato un’installazione temporanea con messaggi pittorici per le strade, utilizzando la tecnica dei GreenGraffiti. Questa tecnica, registrata dall’agenzia Jungle, utilizza stencil e materiali sostenibili per applicare i messaggi sulla pavimentazione. Ogni opera riporta un numero di telefono, invitando i passanti a chiamare per ascoltare in anteprima “il filo rosso”, il nuovo singolo del cantautore genovese Alfa. È proprio la voce di Alfa a presentare il brano, seguita dalla descrizione dell’offerta Vodafone Young.

L’offerta prevede un costo di 9,99 euro al mese e include 200 Giga in 5G+, minuti illimitati e 200 SMS, rendendo più accessibili le comunicazioni vocali per i giovani. È previsto un costo di attivazione di 9,99 euro, con spedizione della SIM gratuita a casa. Oltre a questo, gli abbonati possono usufruire di sconti esclusivi sui nuovi smartphone nei negozi Vodafone e di un mondo di vantaggi mensili offerti dai partner dell’azienda, che spaziano dai viaggi al gaming.

La campagna “Hit Line” non è solo creativa, ma anche ecologica. I messaggi sono realizzati con una miscela sostenibile e, su ogni installazione, viene applicato uno strato di Pureti, una soluzione che, grazie alla luce solare, innesca un processo di fotocatalisi. Questo trasforma i graffiti in veri e propri “mangia-smog”, riducendo inquinanti come il PM10 e contribuendo a migliorare la qualità dell’aria. A novembre è previsto un evento speciale con la tiktoker New Martina, per continuare la promozione di “Vodafone Young”.