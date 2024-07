Social come le sigarette: dagli USA un'etichetta di avvertimento

Il problema dei social sta diventando sempre di più di dominio pubblico e le persone ormai non sanno più come fare per tenere in guardia i propri figli. Secondo quanto riportato, la situazione potrebbe cambiare esponenzialmente in America, siccome si sta pensando di introdurre un’etichetta per i contenuti social.

Negli USA, siccome proprio i social sono stati paragonati alle sigarette, si sta pensando ad un’etichetta che possa scongiurarne i problemi che ne derivano. La situazione diventa dunque sempre più concitata.

Social come le sigarette: ecco l’etichetta completa con tutto indicato

Questo è quanto riferito dagli organi USA durante l’ultimo periodo per quanto riguarda una probabile etichetta sui contenuti:

“Il capo della salute pubblica degli Stati Uniti ha proposto l’introduzione di un’etichetta di avvertimento sulle piattaforme di social media, segnalando che questi possono causare danni significativi alla salute mentale degli adolescenti. Ha sottolineato che questa etichetta servirebbe a ricordare costantemente a genitori e ragazzi che l’uso dei social media non è stato dimostrato sicuro.”

La situazione potrebbe portare a gravi problemi per quanto riguarda la salute delle persone soprattutto per quanto concerne il rischio di depressione. Questo infatti raddoppia rispetto al normale. All’interno di un editoriale scritto da Murthy si fa riferimento ad uno studio pubblicato appositamente su una rivista che parla degli adolescenti come individui che trascorrono tre ore al giorno sui social con il rischio di depressione.

Le etichette di avvertimento messe sui pacchetti di sigarette che furono istituite nel 1965 hanno portato al declino ma allo stesso tempo potrebbero essere un metodo anche per i social. Proprio durante lo scorso mese di marzo la Florida aveva vietato i social ai minori di 14 anni con il governatore che ha firmato una legge utile a proibire la creazione di un profilo su delle piattaforme digitali cancellando anche quelle che sono già esistenti.