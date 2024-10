Transizione auto elettriche: crescita o rallentamenti?

Le vendite di auto elettriche negli Stati Uniti hanno registrato, con sorpresa per alcuni un buon incremento. Queste hanno visto un aumento dell’11% nel terzo trimestre di quest’anno, con ben 346.309 unità vendute. Tale risultato è molto rilevante, perché? Se si considera che alcuni produttori di fascia alta, come Mercedes-Benz e Porsche, hanno visto un calo nelle vendite dei loro modelli elettrici, valori tanto positivi portano “speranza” nel settore. Ma cosa ha favorito questo boom? La risposta sta nelle offerte di leasing. Il leasing, infatti, ha portato il 42,7% delle vendite di auto elettriche a luglio, quasi il doppio della media del settore.

Offerte allettanti, con rate anche di 99 dollari al mese, hanno reso poi le auto elettriche più accessibili. Più persone hanno potuto finalmente accaparrarsele. Non è forse una cifra incredibilmente bassa rispetto ai 700 dollari medi di una vettura nuova? In aggiunta, i clienti che optano per il leasing beneficiano del cosiddetto “leasing loophole”, sfruttando incentivi governativi più generosi rispetto all’acquisto diretto. Questo approccio ha permesso a case come General Motors, con modelli come il nuovo Equinox EV, di ottenere ottimi risultati. Il leasing, dunque, potrebbe essere la chiave per l’adozione di massa degli EV?

Allora, cosa succederà al mercato delle auto elettriche?

Guardando al futuro, il trend sembra positivo. Se il leasing continuerà a crescere come metodo preferito per acquistare auto elettriche i risultati potrebbero ancora migliorare. Si potrebbe addirittura superare la soglia del 10% delle vendite totali delle auto nuove negli Stati Uniti. Questo aprirebbe la strada a una rete di ricarica più estesa e affidabile. Senza di essa, elemento fondamentale per la diffusione delle auto elettriche, non potrebbe esserci una vera transizione. Ora c’è da chiedersi: cosa succederà una volta scaduti i contratti di leasing? Se i clienti non si affezioneranno alle vetture elettrificate, torneranno ai veicoli a combustione? Un altro aspetto da considerare è il possibile impatto sul valore di rivendita. La maggiore disponibilità di auto elettriche usate potrebbe far scendere i prezzi, penalizzando chi ha acquistato direttamente. Ma, d’altra parte, non potrebbe questo fenomeno rendere i veicoli elettrici ancora più accessibili?