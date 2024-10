Porsche Macan diventa elettrica: innovazione o strategia?

Dopo dieci anni di grandi successi e 850 mila auto vendute, la Porsche Macan si rinnova. La vedremo in una veste completamente elettrica. Una scelta coraggiosa che fa discutere gli appassionati del marchio, soprattutto per il suo passaggio alla PPE (Premium Platform Electric), condivisa con l’Audi Q6 e-tron. Ma una Porsche può davvero essere emozionante senza il rombo di un motore a combustione? Il design è moderno, con linee più tondeggianti e dettagli coupé, come il lunotto spiovente. Anche l’aerodinamica è migliorata. Il Cx ora è sceso a 0,25, contro lo 0,35 del modello precedente.

Le dimensioni più generose, con una lunghezza aumentata di 5 cm, però non bastano a risolvere tutte le perplessità degli appassionati. Il bagagliaio da 540 litri e il pozzetto frontale da 84 litri garantiscono una buona capacità di carico, ma sarà sufficiente a mantenere il fascino del modello originale? Per ora, sembra che la nuova Porsche Macan punti su una sostenibilità che potrebbe allontanare i puristi, ma attrarre nuovi clienti.

Prestazioni elettriche: sarà ancora una vera Porsche?

Le novità non si limitano al design. La nuova Macan offre diverse potenze, dalla versione base da 360 cavalli fino alla Turbo da 639 cavalli. Eppure, ci si chiede: l’elettrico può trasmettere lo stesso brivido di una Porsche tradizionale? Lo 0-100 km/h in 3,3 secondi e la velocità massima di 260 km/h dimostrano che la Macan elettrica non rinuncia alla potenza. I suoi 2.400 kg di peso richiedono tuttavia un’attenta gestione della guida. Anche con sofisticate tecnologie come l’asse posteriore sterzante e le sospensioni pneumatiche adattive, i 2.400 kg “si fanno sentire”.

Sarà sufficiente per convincere chi cercava il suono di un motore rombante e una guida sportiva tradizionale? In modalità Sport+, la Porsche Macan elettrica è cattiva e reattiva, ma in fondo stiamo parlando di una nuova dimensione del piacere di guida, più silenziosa e pulita. Non si può negare poi che il prezzo sia un ostacolo per molti. Quanto costa? La versione base inizia da 84 mila euro, mentre la Turbo raggiunge persino 122 mila euro. Non alla portata di molti, cosa certa.