TSMC registra un livello di profitti mai raggiunto finora grazie ad un totale che supera i 10 miliardi di dollari per i mesi compresi tra luglio e settembre. Ad annunciare il traguardo raggiunto è stato lo stesso direttore finanziario, Wendell Huang, che non ha potuto fare a meno di mostrare il grande entusiasmo.

Non a caso, dunque Taiwan Semiconductor Manufacturing Company si ritiene pienamente soddisfatta per il lavoro svolto negli ultimi tempi. Lavoro che porta il noto produttore di chip ad ottenere risultati inaspettati. Scopriamo insieme maggiori dettagli sui numeri raggiunti da TSMC negli ultimi mesi.

TSMC: numeri da record negli ultimi mesi

Numeri mai visti prima per il produttore di chip TSMC. Non a caso, stiamo parlando di una realtà ormai consolidata che si occupa della produzione di semiconduttori. Gli ultimi risultati raggiunti sono stati ottenuti grazie ad una domanda di componenti da destinare a smartphone e all’intelligenza artificiale. Non dimentichiamo che tra i principali clienti ci sono azienda importanti come Apple e NVIDIA.

Non parliamo solamente di risultati importanti, bensì di un vero e proprio record inaspettato. Nello specifico, il produttore di Taiwan ha fatto i conti con una crescita dei ricavi del 36% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, grazie ad oltre 10 miliardi di dollari fra luglio e settembre.

Come accennato, non è mancano l’entusiasmo da parte del direttore finanziario Wendell Huang. Egli stesso ha dichiarato che l’attività nel terzo trimestre è stata sostenuta da una forte domanda per smartphone e IA delle tecnologie a 3 nm e 5 nm. Le prospettive future puntano ad un ulteriore miglioramento e, nello specifico, si prevede che nel quarto trimestre del 2024 l’attività continui a essere sostenuta da una forte domanda per le tecnologie di processo. Dunque, dopo i grandi risultati, non ci resta che attendere ulteriori novità da parte del più importante produttore di semiconduttori al mondo.