Google ha introdotto una funzionalità innovativa in Chrome. Essa permette di ascoltare le pagine web anche in background. Tale opzione, denominata “Ascolta questa pagina“, è stata annunciata lo scorso mese. In precedenza, si chiudeva il lettore audio se il browser non era in primo piano o se lo schermo veniva spento. Ma con la nuova versione 130 di Chrome, la riproduzione continua, anche se l’utente apre un’altra applicazione. Questa novità consente una maggiore libertà di utilizzo. In quanto rende l’esperienza di navigazione più fluida e interattiva.

Google Chrome: maggiore controllo e personalizzazione

Un aspetto interessante di questa funzione è che il lettore multimediale visualizza il titolo dell’articolo e il nome del sito web. In più, sono disponibili controlli che consentono di avanzare o tornare indietro di dieci secondi. Anche se questa modifica migliora l’esperienza, alcuni utenti potrebbero trovare la modalità di lettura un po’ eccessiva. Specialmente se desiderano semplicemente ascoltare il contenuto audio.

La versione aggiornata di Google Chrome offre anche nuove opzioni di personalizzazione. Ad esempio, è possibile regolare la velocità di riproduzione, con incrementi che vanno da 0,5x a 4x. Oppure scegliere tra dieci voci diverse per la lettura. È presente anche la funzione “Evidenzia testo e scorrimento automatico”, che rende la fruizione ancora più intuitiva. Per accedere a queste impostazioni, basta toccare il miniplayer che si trova nella parte inferiore del browser.

In più, gli utenti più assidui possono semplificare l’accesso alla funzione “Ascolta questa pagina”. Basta aggiungere un pulsante “play” tra la barra degli indirizzi e il selettore di schede. Tale metodo è molto più pratico rispetto all’apertura del menu tradizionale. Per attivarlo è sufficiente andare nelle impostazioni di Chrome e cercare “Scorciatoia per la barra degli strumenti”. Per poi selezionare “Ascolta questa pagina”. Insomma, con queste novità, GoogleChrome si dimostra sempre più attento alle esigenze dei propri utilizzatori.