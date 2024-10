Amazon apre le porte alla pulizia della casa con una promozione davvero molto interessante, capace di coinvolgere uno dei prodotti più interessanti ed in voga del momento, trattasi di una aspirapolvere senza fili (comunemente definita wireless), con la quale sarà possibile pensare di pulire gli ambienti, senza difficoltà di alcun tipo.

Per spendere il minimo indispensabile, spesso si è costretti a ricorrere all’acquisto di un modello non propriamente di un brand conosciuto, come in questo caso, a tutti gli effetti il consumatore si ritrova a mettere le mani su un prodotto realizzato da Miuzzy, fermo restando integrare specifiche e qualità di ottimo livello, in confronto con la fascia di prezzo di posizionamento. Riesce a raggiungere una potenza di aspirazione di 260W, con a spazzola a rullo antiavvolgimento, risultando perfetta per gli utenti con animali in casa (proprio perché i peli non vanno ad aggrovigliarsi alla stessa).

Ricevete gratis i nuovi codici sconto Amazon e scoprite prodotti in regalo, iscrivendovi subito a questo canale Telegram.

Amazon fa sognare gli utenti con uno sconto imperdibile

Il prezzo di vendita di questa aspirapolvere senza fili è davvero unico, dovete infatti sapere che il suo listino attuale sarebbe di 239,99 euro, cifra che Amazon ha deciso di abbassare notevolmente, così da poter arrivare a spendere il 54% in meno, fino a scendere addirittura a soli 109,99 euro. Se volete acquistarla, dovete collegarvi qui.

All’interno della confezione gli utenti possono trovare tutto il necessario per il corretto funzionamento, con una buona variabilità e versatilità del prodotto, essendo ricco di accessori tra cui è possibile scegliere: una piccola spazzola per le superfici ridotte, un tubo per raggiungere gli angoli più nascosti, ma anche l’utilizzo dello stesso prodotto senza il connettore principale, quello lungo per intenderci, così da ridurre al massimo l’altezza della scopa. Ottima l’autonomia, più che sufficiente per la pulizia della maggior parte delle superfici.