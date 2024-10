Vodafone, nuove offerte Silver: due piani convenienti a partire da 7,99€ al mese

Cosa c’è all’interno di un’offerta che possa soddisfare le volontà e le esigenze di un utente medio? Ovviamente, parliamo di minuti, messaggi e giga per navigare, ma anche di una discreta qualità che consenta di avere sempre campo, ovunque o quasi. Tolte queste caratteristiche fondamentali, che dovrebbero essere presenti in ogni promozione mobile, bisogna fare un altro discorso: i tempi sono nettamente cambiati rispetto al passato, con tanti provider che ora sanno benissimo come muoversi per attrarre nuovi utenti. A tal proposito, le dimostrazioni più evidenti sono state date proprio dai gestori virtuali, che inizialmente non avevano grande seguito ma ora riescono a dominare senza problemi, battendo anche le aziende più affermate che un tempo avevano il controllo del mercato. Vodafone riesce a tenere in mano tutti gli altri gestori facilmente viste le sue offerte vantaggiose e soprattutto i suoi prezzi.

Nessuno avrebbe mai pensato che il gestore anglosassone ne avesse abbassato il prezzo delle sue promozioni mobili più importanti ma intanto è successo. Secondo quanto riportato, Vodafone sta di nuovo rendendo disponibili le sue solite offerte silver, soluzioni straordinarie che costano meno di 10 € al mese.

Vodafone ha lanciato le Silver nuove: ecco le due offerte da battere ad ottobre

Vodafone ha introdotto due nuove offerte della gamma Silver, perfette per chi cerca una connessione stabile e tanti giga per navigare. Ecco cosa offrono:

La prima promo si chiama Vodafone Silver 100 ed include al suo interno tutti i mesi minuti illimitati verso numeri fissi e mobili, 200 SMS e 100 GB di traffico dati in 4G al mese. Il costo è di 7,99 € mensili. L’altra soluzione invece si chiama Vodafone Silver 150; questa offre minuti illimitati verso tutti i numeri, 200 SMS e 150 GB di traffico dati in 4G ogni mese, al costo di 9,99 €. Solo per il primo mese gli utenti avranno il privilegio di pagare entrambe le offerte solo 5 €.