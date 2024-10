A partire dal 17 ottobre Very Mobile ha avviato una nuova campagna Winback. L’operatore sta contattando alcuni dei suoi utenti per offrire loro una nuova offerta. Si tratta di Very 4,99 Winback, un’opzione estremamente vantaggiosa per i dati messi a disposizione e il costo mensile richiesto. Inoltre, è importante sottolineare che l’operatore garantisce ai suoi clienti che il prezzo resterà lo stesso “per sempre”. Ma cosa comprende la promo?

Very Mobile: la promo Very 4,99 conquista gli utenti

L’offerta mette a disposizione ogni mese minuti ed SMS illimitati e 200 GB di traffico dati in 4G su rete WindTre. In caso di mancato rinnovo per credito insufficiente la promo di Very Mobile verrà bloccata fino a quando non si effettua una ricarica per coprire i costi. In alternativa, tutti gli utenti possono attivare il servizio gratuito di ricarica automatica associando un metodo di pagamento.

La promo Very 4,99, come suggerito dal nome, richiede un pagamento mensile di 4,99 euro. Inclusi nel costo ci sono anche i servizi di reperibilità. Tra cui “RingMe” e “Ti ho Cercato”. Inoltre, è compreso anche il servizio hotspot.

Ma come è possibile ottenere questa promo? Gli utenti interessati devono aver ricevuto l’SMS o l’email. Il testo della campagna Winback contiene un codice coupon. Con quest’ultimo gli ex clienti di Very Mobile possono attivare l’offerta. È possibile procedere sia online, nell’apposita pagina dedicata, che in uno dei negozi Very.

È importante sottolineare che gli utenti possono decidere se optare per una SIM fisica o una eSIM digitale. Come suggerito nel testo dell’SMS inviato, l’attivazione dell’offerta e la scheda telefonica sono gratis. Secondo alcune indiscrezioni emerse sembra che sarà possibile procedere con l’attivazione fino al 27 ottobre.

La campagna Winback di Very Mobile rappresenta un’occasione davvero imperdibile. Per tutti gli utenti che hanno ricevuto l’SMS e intendono procedere con l’attivazione è utile procedere il prima possibile per non perdere l’occasione di ottenere un piano tariffario ricco ad un costo decisamente competitivo per il settore della telefonia.