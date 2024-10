Oneplus sta lavorando ormai da mesi al suo nuovo flagship al fine di portare sul mercato uno smartphone in grado di stupire come sempre gli utenti. Ad offrirci un’anteprima di quello che potrebbe essere il Oneplus 13, alcune presunte immagini diffuse nelle scorse ore sul web.

Nonostante manchi davvero poco ormai alla presentazione ufficiale dello smartphone dell’azienda cinese, la curiosità è davvero tanta tra gli appassionati del brand. Diffuse sul social network Weibo, non si esclude che le immagini possano essere realmente rappresentative del nuovo dispositivo. Scopriamo insieme maggiori dettagli nel corso di questo articolo.

Oneplus 13: sul web alcune immagini

Molto probabilmente l’azienda cinese ha lavorato su un dispositivo che dal punto di vista del design ricorderà un po’ il modello precedente. A contraddistinguere il Oneplus 13 sarà però un diverso modulo fotografico. A tal proposito, le immagini mostrano un modulo fotografico rotondo di grandi dimensioni che, come sappiamo, è una delle soluzioni maggiormente scelta dai produttori di smartphone. Naturalmente non potrà mancare il logo One+ che caratterizzerà il design definitivo dello smartphone.

I leak diffusi sul web lasciano intuire che probabilmente potremo trovarci davanti a un dispositivo con due differenti finiture. Una più scura con effetto legno e una chiara con effetto bianco perlato.

E dal punto di vista delle specifiche tecniche? Anche da questo punto ci sono alcune informazioni che potrebbero essere confermate non appena il Oneplus 13 sarà lanciato sul mercato. Quel che sappiamo, per il momento, lo smartphone Oneplus potrebbe montare il chip Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Non dimentichiamo che la presentazione di questo chip avverrà nei prossimi giorni. Il comparto fotografico dovrebbe essere caratterizzato grazie ad una fotografica principale posteriore Sony da 50 MP e un ultra-grandangolo Samsung ISOCELL JN1 da 50 MP. Non ci resta dunque che attendere il debutto ufficiale per sapere quali saranno le caratteristiche che andranno a contraddistinguere ufficialmente il flagship Oneplus 13.