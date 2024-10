Iliad, scegli tra 3 offerte fino a 250 giga in 5G ogni mese

La garanzia di ogni gestore al giorno d’oggi è sicuramente quella di proporre delle offerte piene di contenuti che riescano in un certo qual modo a soddisfare le esigenze. Tutto questo ovviamente è possibile solo ed esclusivamente quando si tratta di provider molto famosi, anche se pure quelli che qualcuno non teneva in considerazione sono diventati oggi molto forti. Con l’esperienza dei gestori virtuali, i grandi operatori hanno deciso di ingranare una marcia superiore, provando dunque a riprendersi gli utenti e offrendo le loro promozioni mobili. Proprio per questo motivo adesso anche Iliad sta ritrattando, proponendo delle offerte del passato ma con prezzi ancor più bassi.

Sul sito ufficiale ora, oltre alla Flash 150 che torna ufficialmente c’è anche un altro tandem di offerte della gamma Giga. L’obiettivo è quello di fornire alle persone molto più scelta rispetto al passato, questa volta con prezzi convincenti anche quando si tratta di avere tantissimi contenuti. Un concetto però resta ben impresso nella mente del pubblico: Iliad costa poco e ah prezzi che durano per sempre senza mai modificare nulla.

Le promo dil Iliad hanno tutto al loro interno: ecco le tre migliori soluzioni del mondo mobile

Gli ultimi mesi sono stati pieni di competizione tra i gestori telefonia mobile in Italia ed è per questo che chi domina vuole aumentare il distacco. In cima alla classifica c’è senza dubbio Iliad, che ormai ha ampiamente superato gli 11 milioni di utenti in territorio italiano. L’obiettivo è quello di continuare a fare bene e con questi presupposti è davvero difficile che tutto ciò non accada.

La prima offerta disponibile che è arrivata da poco si chiama Flash 150 e come le altre due ha minuti e messaggi senza limiti verso chiunque. Ci sono anche 150 giga in 4G per un prezzo di 7,99 € al mese. La Giga 180 e la Giga 250 invece arrivano rispettivamente a 180 giga in 5G e a 250 giga in 5G per prezzi di 9,99 € al mese e di 11,99 € al mese.