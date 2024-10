iPhone 16, aumenta la disponibilità: il modello Pro Max è il più richiesto

Al giorno d’oggi tutti gli utenti desiderano avere un iPhone e su questo non c’è dubbio. Ovviamente più si va avanti, più i nuovi modelli interessano il pubblico, il quale vuole in ogni modo avere a che fare con un prodotto di alto profilo che peraltro costa anche tanto. Mese di settembre è stato quello del lancio per i nuovi iPhone 16 di Apple, i quali come sempre hanno fatto scalpore per via delle novità che hanno portato e anche di quelle che non hanno portato. Tantissime persone infatti riferiscono che sia inutile cambiare smartphone dopo aver visto quello che caratterizza i nuovi modelli. Effettivamente di cambiamenti ce ne sono stati pochi ma mirati, pronti a dare nuovi spunti agli utenti e tanta qualità.

Coloro che hanno carpito questi dettagli, hanno acquistato il prodotto nelle sue varie declinazioni, ma a quanto pare non tutti i modelli della linea beneficiano dello stesso hype. Fortunatamente al momento tutte le versioni stanno beneficiando di un rifornimento delle scorte e sarà dunque più semplice accaparrarsene una. Gli iPhone 16 infatti richiedevano tanti giorni di attesa dopo l’acquisto, ma ora tutto sembra in via di risoluzione.

iPhone 16: le scorte sono in via di rifornimento, ecco il modello più venduto

In Europa ci sono stati diversi miglioramenti per quanto riguarda i tempi di attesa per ricevere un nuovo iPhone 16. Secondo quanto riportato infatti la disponibilità è migliorata, con tutti i modelli che dunque sono molto più facilmente acquistabili.

Oltre questo c’è da segnalare la differenza per quanto riguarda la richiesta dei vari modelli. Il periodo di attesa varia proprio in base alla richiesta: per quanto riguarda il modello base e il modello 16 Plus, bisogna attendere tra i 3 e i 6 giorni. Per quanto concerne invece iPhone 16 Pro, i tempi di attesa sono di circa 22 giorni. Il più richiesto è l’iPhone 16 Pro Max, per il quale c’è bisogno di circa un mese.