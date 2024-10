Iliad: la nuova FLASH 150 consente di avere tutto per pochi euro

Contestualmente a quanto visto anche nel caso di altri operatori, sembra che il piede sull’acceleratore sia stato appena schiacciato anche da Iliad. Il famosissimo gestore che da sei anni a questa parte riesce a detenere la leadership, vuole continuare a mettere legna sul fuoco e lo fa con una delle sue offerte più amate di sempre.

La Flash 150 è infatti ritornata ufficialmente, proprio seguendo quanto accade di consueto: ricordiamo infatti che il gestore ripristina molto spesso le offerte provenienti dal passato, equipaggiandole con un prezzo altrettanto spesso più basso del solito.

Iliad: torna l’offerta Flash 150 ma ecco anche altre due promo

Parlando proprio dell’offerta che è appena tornata, il prezzo si è abbassato ma i contenuti sono rimasti uguali: ecco una somma di soli 7,99 € al mese per sempre con minuti senza limiti verso tutti, messaggi senza limiti verso tutti e 150 giga in 4G. C’è da ricordare inoltre che possono sottoscriverla ai nuovi utenti e anche i già clienti di Iliad che hanno un’offerta con un prezzo minore. La Giga 180 invece offre il 5G con i suoi 180 giga al mese e con gli stessi minuti e messaggi. Il prezzo? Solo 9,99 € al mese.

Per continuare, ecco l’offerta di cui nessuno potrebbe fare a meno una volta sottoscritta: la famosissima Giga 250. Questa soluzione ha un prezzo leggermente più alto ma giustificato dai contenuti. La promo dispone infatti di 250 giga in 5G per navigare sul web ogni mese e di minuti ed SMS senza limiti verso tutti. Il prezzo è di 11,99 € al mese per sempre. Da ricordare a tutti gli utenti che scelgono Iliad, che c’è anche la possibilità di ottenere uno sconto sulla fibra ottica semplicemente scegliendo una di queste due offerte, il tutto semplicemente per un motivo: hanno un prezzo che va dai 9,99 € al mese in su. La stessa offerta sulla fibra non vale dunque per le offerte che hanno un prezzo inferiore.