Il mercato degli smartphone di fascia media si arricchisce di una nuova proposta. A tal proposito arriva, da parte del produttore POCO, il suo modello C75. Nelle ultime ore, alcune indiscrezioni trapelate in rete ci hanno permesso di dare un’occhiata a quello che potrebbe essere il design del nuovo dispositivo. Le informazioni non sono ancora ufficiali. Quindi devono essere considerate con la dovuta cautela. Ad ogni modo possiamo già avere un’idea delle specifiche tecniche e del look di questo prossimo arrivo.

Connettività e altre specifiche del POCO C75

Lo schermo del POCO C75 dovrebbe essere un LCD da 6,88 pollici. Dotato di una risoluzione HD+ e un refresh rate di 120Hz. Sotto al display, potrebbe essere equipaggiato con un processore MediaTek Helio G85. Oltre che supportato da un massimo di 8GB di RAM LPDDR4X e fino a 256GB di memoria interna. Anche il comparto fotografico promette di soddisfare gli utenti. Ciò grazie a una fotocamera frontale da 13MP per selfie e videochiamate. Il tutto accompagnato da una doppia camera posteriore. Insieme ad un sensore principale da 5P e un obiettivo secondario.

Tra le altre specifiche tecniche che emergono vi sono anche interessanti anticipazioni. Ovvero, sembra il POCO C75 sarà dotato di connettività Wi-Fi a 5 GHz, Bluetooth 5.4 e tecnologia NFC. In più, è prevista la presenza di un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali, integrato lateralmente. Ma anche di un jack audio da 3,5mm. La batteria da 5.160mAh con supporto alla ricarica rapida da 18W garantirà poi una buona autonomia.

Il telefono sarà disponibile in tre colorazioni. In particolare nero, dorato e verde. Per quanto riguarda le dimensioni, dovrebbe misurare 171,9×77,8×8,2mm, con un peso complessivo di 204 grammi. Insomma, detto ciò, ora non resta che attendere l’annuncio ufficiale dell’azienda produttrice. Così da scoprire quando verrà lanciato sul mercato e in quali regioni sarà disponibile.