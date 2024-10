CoopVoce si conferma come uno degli operatori low cost più competitivi nel panorama della telefonia mobile, grazie a offerte caratterizzate da prezzi contenuti e massima trasparenza. Recentemente, ha lanciato una nuova tariffa, la Flash, che si distingue per la sua scadenza limitata e la convenienza. Questa offerta include 20 GB a meno di 5 euro al mese, con il vantaggio di avere sia il primo mese che l’attivazione gratuite.

CoopVoce e le sue offerte Flash

Le nuove promozioni di CoopVoce per ottobre 2024 includono varie opzioni. L’offerta EVO Flash 20, per esempio, propone minuti illimitati e 1000 SMS, insieme ai 20 GB in 4G a 4,90 euro al mese, con il primo mese gratis per chi attiva l’offerta entro il 20 ottobre. Altre opzioni, come l’EVO 30 e l’EVO 200, offrono rispettivamente 30 e 200 GB, a costi mensili di 6,90 e 9,90 euro, entrambi con minuti illimitati e SMS. La CoopVoce Extra 300, disponibile fino al 27 ottobre, include 300 GB e ha le stesse condizioni di prezzo e promozioni.

Attivare una promozione CoopVoce garantisce un servizio senza vincoli, permettendo di disdire senza penali e con l’assicurazione di nessun costo nascosto. Tutte le offerte sono prive di rimodulazioni, con tariffe fisse garantite per sempre. Gli utenti provenienti da altri operatori possono mantenere il loro numero con un trasferimento gratuito, completato in tre giorni lavorativi. La rete di CoopVoce, che utilizza l’infrastruttura TIM, offre una copertura del 99,8% del territorio italiano, consentendo di navigare fino a 150 Mbps in download e 50 Mbps in upload. Inoltre, la tecnologia VoLTE permette di effettuare chiamate di alta qualità anche mentre si naviga.

CoopVoce ha recentemente annunciato una collaborazione con Vodafone, anticipando il lancio di nuovi servizi di telefonia mobile, tra cui una possibile offerta 5G. Questa nuova fase potrebbe portare una connessione fino a 2 Gbps nelle principali città italiane. Con il servizio di Autoricarica, i punti Coop possono essere convertiti in ricariche telefoniche, semplificando ulteriormente l’esperienza per i clienti.