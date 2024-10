L’operatore di telefonia mobile 1Mobile ha da poco introdotto l’offerta Start XPlus Reward, pensata per attrarre nuovi clienti in portabilità. A soli 4,99€ al mese, i clienti possono usufruire di 20GB di traffico dati, minuti illimitati e 30 SMS. La promo prevede un ulteriore vantaggio dal terzo rinnovo consecutivo. Ovvero quando il costo mensile scende a 4,49€ e vengono aggiunti 10GB extra di traffico dati. L’iniziativa è disponibile fino al 31 ottobre 2024, e prevede costi di attivazione di 10€ per nuovi numeri. Oppure 5€ per chi trasferisce il proprio numero da altri operatori.

1Mobile: condizioni e modalità di disattivazione dell’offerta

Il traffico dati incluso è valido per l’Italia e per i paesi dell’Unione Europea, in conformità con le normative comunitarie. Però i giga non utilizzati nel corso del mese non potranno essere cumulati con quello successivo. In caso di esaurimento del traffico disponibile, sarà comunque possibile continuare a navigare a un costo aggiuntivo di 0,50 centesimi ogni 100MB. La promozione si rinnova automaticamente ogni mese, a condizione che ci sia credito sufficiente. In caso contrario, verrà sospesa fino ad una nuova ricarica.

L’offerta Start XPlus Reward è destinata esclusivamente a nuovi clienti in portabilità e non è compatibile con tutti i dispositivi. In particolare quelli dotati di sistema operativo Blackberry OS. Gli utenti avranno la possibilità di gestire tale soluzione tramite l’app di 1Mobile. Oppure attraverso l’area riservata del sito web del gestore. In più è possibile disattivarla in qualsiasi momento tramite una specifica stringa da digitare sul proprio telefono. In caso di disattivazione, sarà comunque possibile utilizzare le unità rimanenti fino alla scadenza della promozione.

Infine, per cambiare promo, sarà necessario prima cancellare quella attiva. Il costo per il cambio è di 15€ più il canone mensile del nuovo piano scelto. È quindi fondamentale pianificare attentamente la propria decisione tariffaria. In ogni caso se siete interessati a conoscere altre soluzioni proposte dal gestore vi consigliamo di consultare il suo sito web ufficiale.