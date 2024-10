Se stai cercando una nuova offerta mobile che ti permetta di sfruttare la rete 5G senza spendere una fortuna, l’offerta Speed 5G 120 di 1Mobile potrebbe fare al caso tuo. Con un primo mese gratuito e solo 7,90 euro a partire dal secondo mese (fino al 31 ottobre 2024), questa promozione è pensata per chi vuole navigare veloce e senza troppi vincoli. Naturalmente, per accedere al 5G dovrai avere un dispositivo compatibile e trovarti in una zona coperta da questo segnale. In caso contrario, la navigazione sarà comunque disponibile in 4G.

Le incredibili offerte in 5G di 1Mobile

Se decidi di passare a 1Mobile mantenendo il tuo numero, hai tempo fino al primo rinnovo (o entro 30 giorni) per completare la portabilità. Fai attenzione, perché se non concludi l’operazione in tempo, ti verrà addebitato il costo del bonus iniziale. Inoltre, ricorda che il traffico dati non utilizzato durante il mese non è cumulabile per il mese successivo, quindi approfitta al massimo dei gigabyte inclusi!

Un altro dettaglio importante è che, se cambi idea e decidi di lasciare 1Mobile entro 180 giorni, ti verranno trattenuti eventuali bonus di attivazione o rinnovo. Ma non preoccuparti: se vuoi fare tutto con calma, puoi recarti in uno dei punti vendita 1Mobile per l’acquisto della SIM o completare l’attivazione comodamente online.

Per quanto riguarda il traffico illimitato verso i numeri nazionali, l’uso deve essere personale e in linea con quanto previsto dal contratto. I gigabyte che ti vengono offerti possono essere utilizzati sia in Italia che in Europa, ma se superi il limite mensile potrai comunque continuare a navigare, pagando un piccolo costo aggiuntivo per ogni MB extra.

In conclusione, Speed 5G 120 sembra essere un’ottima scelta per chi cerca una promozione conveniente e flessibile. Ricorda però di fare attenzione al credito: se non sufficiente, l’offerta viene sospesa, ma può essere riattivata con una semplice ricarica.