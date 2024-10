La versione beta di WhatsApp sta per introdurre una nuova interessante modifica. In particolare, con l’arrivo dell’aggiornamento 2.24.22.4 per Android sta per cambiare il tema scuro della piattaforma. Il team di sviluppatori di WhatsApp ha deciso di implementare una novità il cui scopo è quello di ridurre l’affaticamento degli occhi per tutti gli utenti.

A tal proposito, alcuni beta tester hanno la possibilità di osservare la modifica in arrivo. Nello specifico, dal vecchio colore #0b141a si passa al nuovo #0a1014 per l’interfaccia della piattaforma quando si sceglie il tema scuro.

WhatsApp Beta: ecco cosa cambia con il tema scuro

Secondo quanto evidenziato dai primi feedback sembra che l’interfaccia utente presenta dei toni più scuri dopo l’aggiornamento. Come accennato, lo scopo di tale intervento riguarda il comfort visivo. Ciò soprattutto per coloro che usano WhatsApp anche in condizioni di scarsa visibilità.

Con il nuovo aggiornamento viene migliorata anche la leggibilità del testo. Un dettaglio particolarmente importante. Al momento, come anticipato, la funzione è in fase di testing. Per accertarsi di non perdere il suo aggiornamento è utile implementare sempre le ultime versioni di WhatsApp mantenendo il software costantemente aggiornato. Dettaglio importante per permettere alla piattaforma di funzionare sempre nel migliore dei modi, oltre che per non perdere possibili novità in arrivo.

Per farlo è utile controllare sempre la presenza di possibili update da Google Play Store. In questo modo gli utenti potranno accertarsi di ottenere immediatamente le novità in arrivo sulla piattaforma. Al momento non è chiaro quanto la funzione verrà rilasciata sulla versione stabile di WhatsApp. La recente strategia della piattaforma è quella di testare abbondantemente le nuove funzioni al fine di modificare possibili bug e problemi di varia natura. In questo modo gli utenti potranno accedere ad un’esperienza aggiornata e impeccabile. Dunque, non resta che attendere il rilascio di maggiori informazioni riguardo la data di lancio delle modifiche per il tema scuro di WhatsApp.