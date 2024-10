WhatsApp sta per cambiare totalmente, integrando una funzione richiesta da tempo da tutti gli utenti.

L’app di Meta è davvero molto conosciuta in tutto il mondo, infatti conta circa 2 miliardi di utenti attivi.

Si potrebbe dire che WhatsApp sia la regina delle applicazioni per la messaggistica istantanea, tuttavia la agguerrita concorrenza, soprattutto da parte di Telegram, spinge gli sviluppatori ad aggiornarla continuamente con funzioni molto utili per tutti gli utenti.

Gli aggiornamenti ciclici comprendono sia funzioni aggiuntive, nuove opzioni o veri e propri cambiamenti che riguardano l’aspetto più tecnico dell’applicazione, oppure delle innovazioni per quanto riguarda la parte grafica della piattaforma.

L’aggiornamento di cui parleremo a breve fa parte proprio di questa seconda categoria di cambiamenti, ovvero quelli che riguardano la parte grafica.

In particolare, verranno aggiunti degli elementi richiesti da tempo a gran voce dagli utenti.

WhatsApp: finalmente in arrivo i nuovi temi per le chat

Non è sicuramente la prima volta che WhatsApp installa degli aggiornamenti che portano a dei cambiamenti per quanto riguarda la parte grafica della piattaforma, tuttavia quello che arriverà tra qualche settimana sarà qualcosa di totalmente nuovo.

Sinora WhatsApp ha avuto come colore principale il verde, ma le cose per fortuna stanno per cambiare e a breve si potrà contare su colorazioni diverse per personalizzare le proprie chat.

In particolare, saranno disponibili 20 colori tra i quali scegliere per personalizzare in modo creativo le chat con diversi contatti. Infatti sarà possibile scegliere un colore diverso per ciascuna chat, rendendo quindi molto personale la scelta.

I cambiamenti delle colorazioni delle chat saranno visibili soltanto agli utenti che imposteranno quel colore per quella specifica chat. L’aggiornamento avrà quindi il compito di migliorare l’esperienza dell’utente, permettere di esprimere al meglio le proprie preferenze e facilitare in modo importante l’identificazione delle conversazioni.

Per utilizzare questa nuova versione di WhatsApp con l’aggiornamento per iOS, si dovrà attendere ancora qualche settimana.