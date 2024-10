Citroen C4 e C4 X: il restyling elettrifica la gamma

Durante il Salone di Parigi, Citroen ha svelato il restyling delle sue C4 e C4 X. Le nuove versioni, già ordinabili in Italia, propongono aggiornamenti estetici e motorizzazioni ibride ed elettriche. Saranno queste novità in grado di cambiare il segmento? La nuova Citroen C4 si presenta con un motore a benzina PureTech da 130 CV e due varianti mild hybrid da 100 e 136 CV. Per chi cerca una guida completamente elettrica, la e-C4 offre due opzioni. La prima è da 136 CV con batteria da 50 kWh e una da 156 CV con batteria da 54 kWh. Ma saranno sufficienti a bilanciare performance e sostenibilità?

Citroen C4: lo stile incontra la sostenibilità

La Citroen C4 X, rispetto alla sorella minore, si concentra maggiormente su motorizzazioni ibride ed elettriche. La casa francese ha puntato su una versione ibrida da 136 CV, oltre alle due varianti completamente elettriche, mantenendo le stesse specifiche tecniche della C4. La domanda che molti si pongono è: questa configurazione ibrida sarà davvero sufficiente per attrarre i clienti tradizionali? Anche per quanto riguarda gli allestimenti, Citroen offre diverse opzioni. La versione base, chiamata YOU, include già caratteristiche come cerchi da 16 pollici, fari a LED, uno schermo centrale da 10 pollici e sospensioni Citroen Advanced Comfort. Salendo di livello, la versione PLUS aggiunge cerchi da 18 pollici e sedili più curati. Ma vale davvero la pena scegliere le versioni più accessoriate, come la MAX o la BUSINESS, che arrivano ad offrire funzioni avanzate come il cruise control adattivo e l’accesso senza chiave

Citroen ha annunciato anche i prezzi per il mercato italiano. La C4 parte dal costo di 25.450 euro, mentre per la versione elettrica si alza a 35.350 euro. La C4 X, invece, ha un prezzo che parte dai 28.750 euro per versione ibrida, con le varianti elettriche che arrivano a costare fino a 38.950 euro. Con prezzi competitivi tanto e una diverse motorizzazioni, la Citroen C4 e C4 X potrebbero riuscire ad attirare molti guidatori.