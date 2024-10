Skywell Q: la nuova berlina elettrica che punta in alto

La Skywell Q si presenta al Salone di Parigi con un design semplice e accattivante che sicuramente cattura. Le sue dimensioni non sono da poco, anzi. L’auto è lunga 4,30 metri ed ha una larghezza 1,84 metri di larghezza. Per l’altezza abbiamo invece 1,5 metri. Ciò che colpisce di più è però ben altro e cioè la potenza del suo motore. Possiede ben 204 CV il ché la rende una perfetta sportiva. La Skywell va poi da 0 a 100 km/h in soli 3,9 secondi. Chi non vorrebbe provare questa accelerazione? Sarà davvero in grado di competere con le sportive del segmento?

La Skywell Q sarà disponibile con due opzioni di batteria. Non ne sono state rivelate le capacità specifiche ma c’è già qualche dettaglio. A livello di autonomia si parla di 482 chilometri. Un dato allettante, soprattutto per chi cerca un’auto elettrica per l’uso quotidiano. E non finisce qui. Skywell ha indicato che, con una ricarica rapida e continua, è possibile portare la batteria dal 10 all’80% in soli 20 minuti. Queste informazioni, ancge se non complete, rendono la vettura parecchio interessante.

La Skywell Q porta nel futuro

Spostandosi all’interno, la Skywell Q è ricca di accessori pensati per il comfort. Si distingue per il tetto panoramico in vetro e un’illuminazione ambientale interna personalizzabile. Il sistema multimediale con schermo da 15,6 pollici si propone di rendere l’esperienza di guida più coinvolgente. C’è anche un piccolo schermo touchscreen per i passeggeri posteriori. Gli inserti in arancione brillante aggiungono un tocco sportivo. Ma sarà questo sufficiente per conquistare il pubblico europeo?

La commercializzazione in Europa non è ancora ufficiale. I prezzi e i dettagli di lancio rimangono un mistero. La Skywell Q però sarà disponibile nel Regno Unito dal terzo trimestre del prossimo anno. Qui, sarà accompagnata da una garanzia generale di 7 anni o 100.000 miglia. La garanzia per le batterie, inoltre, è di 8 anni e 155.000 miglia. Questa attenzione alla garanzia potrebbe influenzare le decisioni degli acquirenti. La Skywell Q avrà ciò che serve per emergere? Solo il tempo potrà dirlo.