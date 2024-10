Apple Car: un sogno infranto e la collaborazione con BYD

L’Apple Car è stata per anni al centro di speculazioni. Dopo tanto tempo il sogno sembra ormai svanito. Eppure, nuove informazioni continuano ad emergere, a dimostrazione che Apple in tale progetto ci aveva creduto e ci aveva davvero provato. Un miliardo di dollari all’anno per un decennio, questo l’investimento dell’azienda. La Apple ha esplorato ogni aspetto della mobilità elettrica, in ogni dettaglio, arrivando perfino a collaborare con il gigante cinese BYD. Ma cosa resta di questa lunga avventura?

La società e BYD hanno lavorato insieme dal 2017 allo sviluppo di batterie LFP (litio-ferro-fosfato). Lo scopo? Creare batterie più sicure e con maggiore autonomia rispetto agli standard del settore. È possibile che l’Apple Car abbia influenzato le attuali Blade Battery di BYD, nonostante l’azienda cinese affermi che queste siano un’invenzione totalmente autonoma. Ma quanto ha davvero contribuito il Cupertino a questa innovazione?

Quanto lontano si è spinta Apple?

Gli ingegneri di Apple si sono concentrati soprattutto sui pacchi batteria e sulla gestione termica. BYD, dal canto suo, ha messo sul tavolo la sua esperienza nelle tecniche di produzione e nella chimica di tale tecnologia. Nonostante il progetto sia stato accantonato, la collaborazione tra i due giganti ha lasciato alcune tracce. Anche se BYD ha precisato che le Blade Battery sono frutto del suo lavoro, le voci suggeriscono che anche Apple abbia avuto un ruolo significativo nella creazione.

Ma perché un colosso come Apple, con risorse illimitate, non è riuscito a lanciare l’auto elettrica? Si può solo immaginare quanto grande fosse l’ambizione. Nonostante però gli anni di ricerca e collaborazioni, la Apple Car sembra destinata a rimanere un mistero, un miraggio. E ora, con questo nuovo capitolo legato a BYD, il fallimento del progetto appare ancora più sorprendente. Alla fine, tutto il lavoro della società per le batterie influenzerà o meno il futuro del settore auto? Il contributo dell’azienda sarà dimenticato? Quello che è certo è che, dietro il suo apparente insuccesso, c’è una storia fatta di ambizioni gigantesche e molti tentativi.