L’operatore telefonico virtuale Very Mobile ha da poco avviato una muova campagna per convincere alcuni dei suoi ex clienti a tornare. In particolare, questa volta l’operatore sta stuzzicando i suoi ex clienti proponendo l’attivazione di un’offerta di rete mobile davvero sensazionale ed estremamente conveniente. Quest’ultima arriva infatti ad includere ogni mese fino a ben 200 GB di traffico dati. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Torna in Very Mobile, nuova promo winback con fino a 200 GB al mese

In questi ultimi giorni alcuni ex clienti dell’operatore telefonico virtuale Very Mobile sono stati invitati a tornare da quest’ultimo con una proposta davvero interessante. Come già accennato in apertura, infatti, l’operatore sta proponendo a questi suoi ex clienti l’attivazione dell’offerta mobile denominata Very 4,99 Winback. Come ci suggerisce il nome, ci troviamo di fronte ad un’offerta a bassissimo costo.

Gli utenti che la attiveranno dovranno infatti sostenere una spesa di soli 4,99 euro al mese. Pagando questa cifra, però, si avranno a disposizione ogni mese fino a ben 200 GB di traffico dati. Questi saranno validi per navigare con una connettività pari al 4G di WindTre ad una velocità massima pari a 30 mbps sia in download sia in upload. Il testo del bundle è poi comunque altrettanto ricco.

Con l’offerta in questione, infatti, gli utenti avranno sempre a disposizione minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche sms illimitati da inviare verso tutti i numeri. Per attivare la super offerta Very 4,99 Winback, però, gli utenti dovranno necessariamente essere invitati dall’operatore virtuale Very Mobile. Questo avviene solitamente o tramite un apposito SMS oppure tramite una e-mail da parte dell’operatore virtuale Very Mobile.

Una volta ricevuta la comunicazione da parte dell’operatore telefonico virtuale Very Mobile, gli utenti interessati potranno recarsi online sul sito ufficiale oppure presso uno dei negozi fisici autorizzati per attivare l’offerta.