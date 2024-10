La nota azienda tedesca, Rowenta, Ha presentato nella giornata di ieri, il suo ultimo prodotto di fascia alta, parliamo della X Clean 10, un prodotto lava pavimenti e aspirapolvere tutto in uno che promette agli utenti un’autonomia davvero senza precedenti, si parla infatti di una combinazione di 60 minuti di autonomia con una carica completa, abbinata ad una ripara garantita dall’azienda per almeno 15 anni.

Caratteristiche del prodotto

Il prodotto in questione è in grado di inclinarsi fino a 180° per consentire l’accesso alle superfici difficili della casa ed è in grado di lavare e aspirare qualsiasi tipo di sporcizia grazie al rullo che ruota a 550 giri al minuti, si tratta di un rullo realizzato in microfibra, dunque anche delicato su superfici fragili ed esigenti come il parquet, riducendo di fatto il rischio di ostruzioni dovute a capelli o a peli di animali.

X Clean 10 gode poi di una serie di sensori integrati che consentono a quest’ultima di riconoscere la tipologia e la durezza dello sporco da trattare per poter adattare la potenza del rullo di conseguenza, come se non bastasse la presenza e il posizionamento del serbatoio consentono un’estrema maneggevolezza riducendo al minimo il peso a pieno carico, in più è anche presente un sistema di autolavaggio a 65° del rullo per evitare la formazione di cattivi odori durante i periodi di non utilizzo.

Ovviamene è presente anche un piccolo display che consente l’accesso a una ghiera di comandi e informazioni che consentono di massimizzare l’efficacia del prodotto, è infatti possibile scegliere tra vari settaggi operativi e visualizzare la percentuale di batteria residua, spicca indubbiamente la garanzia di ripara assicurata per almeno 15 anni, un elemento da non sottovalutare, visto il prezzo del prodotto che parte da 679 €, sicuramente non accessibile a tutti, ma giustificato da caratteristiche e prestazioni davvero di primissimo livello per quanto riguarda il prodotto preso in esame.