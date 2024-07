ECOVACS Deebot X5 Omni: il robot perfetto per casa che lava e aspira

Abbiamo provato per diversi giorni il robot aspirapolvere e lavapavimenti Deebot X5 Omni di Ecovacs, azienda che certamente non ha bisogno di presentazioni per quanto riguarda la sua grande validità nel campo. L’esperienza di pulizia domestica che abbiamo provato è stata completamente soddisfacente grazie ad una tecnologia totalmente all’avanguardia e ad un robot pronto ad aspirare ogni granello di polvere e a lavare via ogni ogni forma di sporco dal pavimento.

Le combinazioni offerte tra precisione, efficienza e potenza sono straordinarie, difficili da pareggiare per la concorrenza.

Design e prestazioni

Il Deebot X5 Omni è un robot aspirapolvere che offre un design totalmente inusuale. Rispetto a tutti gli altri prodotti che mostrano spesso un’estetica circolare, questo sembra essere leggermente più squadrato, con con un design ultrasottile che gli consente di andare anche sotto i mobili o nei passaggi più stretti senza nessun tipo di problema. Questo aspetto consente quindi una pulizia molto più completa dell’intero ambiente domestico, proprio grazie ad una forma che potrebbe essere definita a “D”.

Ecovacs con questo form-factor ha voluto ispirarsi alle tecniche architettoniche romane, con lo scopo di riuscire a raggiungere ogni bordo o angolo più difficile da pulire.

A lasciarci stupiti è stata la grande potenza di aspirazione, la quale si attesta sui 12.800 pa. Il Deebot X5 Omni di Ecovacs consente infatti una pulizia molto approfondita su ogni tipo di superficie, anche sui tappeti. Il motore ad alta velocità con il design super efficiente permette che nessun granello di sporco resti sul pavimento. Rispetto al classico aspirapolvere, questo robot garantisce una pulizia sui tappeti e sulle moquettes senza precedenti.

Le migliori tecnologie pensate da Ecovacs per il Deebot X5 Omni

Il merito di questa grande efficienza è da attribuire anche all’altissima incidenza delle tecnologie presenti a bordo del robot aspirapolvere. La prima è la tecnologia TrueDetect 3D 3.0, in grado di consentire al prodotto di evitare ogni ostacolo utilizzando una tecnologia con luce strutturata ed algoritmi avanzati basati sull’imaging 3D.

È proprio in questo modo che il Deebot X5 Omni riesce a scansionare ogni ostacolo lasciato sul pavimento evitandolo in tempo reale senza conseguenze. Tutto ciò porta dunque a capire una cosa: il robot può navigare precisamente e senza alcun tipo di intoppo evitando dunque anche l’intervento della mano umana. Non abbiamo praticamente mai dovuto adoperarci per sbloccarlo o per fargli prendere la direzione giusta.

Un’altra tecnologia molto utile per questo prodotto è la ZeroTangle Anti-Tangle. È proprio in questo modo che si riesce a prevenire qualsiasi formazione di grovigli ed agglomerati di peli e capelli: c’è un sistema a doppio pettine al suo interno che evita tali evenienze. La manutenzione dunque risulta molto più semplice e l’aspirazione sempre efficiente. Non è mai capitato di doverci fermare per rimuovere dei capelli attorcigliati intorno alla spazzola del robot.

Il lavaggio è sempre profondo e… intelligente

Il nuovo Ecovacs Deebot X5 Omni è probabilmente uno dei robot più sorprendenti per quanto riguarda il lavaggio del pavimento. Grazie ai suoi sensori e agli algoritmi avanzati che rilevano automaticamente le aree più sporche, si può effettuare anche una passata extra per consentire una pulizia molto più accurata del solito.

Abbiamo trovato questa funzione molto utile soprattutto in cucina e in bagno, dove lo sporco in genere tende ad accumularsi in maniera più rapida ed incisiva. Il risultato è sempre stato impeccabile.

Con la tecnologia TruEdge, il lavaggio è perfetto anche nei bordi, caratteristica che veramente ci ha impressionato. Con la tecnologia di variazione ed estensione continua, il robot è in grado di pulire i bordi fino allo spessore di 1 mm.

Questo garantisce quindi il 100% della copertura del pavimento senza lasciare nulla. Il merito della grande efficienza nel lavaggio è anche dell’utilizzo di acqua calda a 70°, in grado di sciogliere lo sporco e le macchie in maniera molto più efficace. Ad operare in questo caso ci pensa il mocio incorporato, che si pulisce in maniera automatica garantendo sempre un’igiene pressoché perfetto.

Ecovacs ha pensato anche all’autonomia: questo robot ha una super batteria

Il Deebot X5 Omni è dotato di una batteria al litio integrata molto capiente e performante. Al suo interno ci sono infatti 6400 mAh, dato utile per offrire fino a 164 minuti di pulizia continua con una singola ricarica.

Tale tempistica è sufficiente per coprire comodamente e in maniera efficace ambienti domestici con un’estensione fino a 145 metri quadrati. Non abbiamo avuto problemi infatti a pulire casa ma anche la nostra redazione.

La stazione Ecovacs, la manutenzione e la semplicità d’uso

Non si tratterebbe di un vero miracolo di tecnologia se non fosse anche per il contributo della stazione Omni All-in-one. È proprio grazie al suo apporto che il Deebot X5 Omni riesce a dare il massimo. La stazione consente infatti di svuotare automaticamente il robot ma anche di lavare automaticamente le sue componenti asciugandole con l’aria calda. Il sistema di asciugatura infatti previene il proliferare di cattivi odori e batteri, tenendo il robot sempre pulito e igienizzato.

La navigazione avanzata del prodotto è supportata e consentita anche dal sistema Reinforcement Learning 2.0. Questo consente al robot di potersi adattare con grande velocità ed intuitività ai cambiamenti dell’ambiente in cui opera. Ciò garantisce una pianificazione efficiente del percorso e allo stesso tempo anche un’elevata efficienza in termini di pulizia. Abbiamo notato con piacere che il robot non ha mai avuto problemi a trovare la sua strada, anche nelle stanze dove abbiamo lasciato molti ostacoli a terra.

Widget, Dynamic Island e compatibilità con Alexa di Amazon

Il Deebot X5 Omni di Ecovacs supporta funzioni interattive come i Widget e la Dynamic Island a bordo degli iPhone. Questo consente dunque agli utenti di controllare le attività di pulizia con dei semplici tocchi sullo smartphone. Tali funzioni offrono un comodo accesso ai comandi essenziali ma quello che abbiamo trovato più utile è la possibilità di aggiornare il robot anche a distanza semplicemente con l’iPhone o con il nostro Apple Watch.

Un altro grande vantaggio di un qualsiasi prodotto legato alla domotica è sicuramente quello di poter controllare il tutto con gli assistenti vocali più famosi. Il Deebot X5 Omni è infatti compatibile con Alexa di Amazon. Basterà impartirgli dei comandi vocali per poterlo controllare agevolmente e in ogni momento. Tutto questo rende la pulizia ancora più semplice ed agevole. Noi ad esempio abbiamo avviato e fermato ogni sessione di pulizia senza dover alzare un dito, il che è stato un vero e proprio punto di svolta per la nostra routine quotidiana molto concitata.

Prezzo e disponibilità

Tutti gli utenti che vogliono avere una soluzione perfetta per pulire casa senza alzare un dito, devono valutare l’acquisto di questo Deebot. Direttamente sul sito ufficiale si può acquistare per un prezzo di 1099 €. Noi abbiamo provato la versione colorata di bianco.

Per quanto riguarda la spedizione è totalmente gratuita e non ci sono prezzi supplementari da pagare. La garanzia vale per un periodo di due anni e ci sono anche 30 giorni di reso esattamente come se lo si acquistasse su Amazon, dove è ugualmente disponibile. I pagamenti possono essere effettuati con i principali metodi disponibili, tra cui MasterCard, Visa, American Express e PayPal. Usando quest’ultimo metodo di pagamento, si possono fare anche tre rate.

Conclusioni (e la nostra recensione video)

Dopo aver provato il robot per più di una settimana in maniera continua, si può giungere alle dovute conclusioni. Come abbiamo potuto testare in prima persona, si tratta di uno dei prodotti più interessanti per quanto riguarda la pulizia del pavimento e di tutto ciò che c’è appoggiato sopra come tappeti e quant’altro. Oltre ad aspirare ogni singolo granello di sporcizia, riesce anche a lavare il tutto senza problemi, proprio come se si passasse con il solito straccio.

Questo prodotto è una perfetta combinazione di intelligenza artificiale, potenza di aspirazione e design, quello che tutti dovrebbero avere in casa. Ci hanno stupito e non poco le grandi funzionalità di lavaggio così come il sistema di manutenzione automatica tramite la stazione Omni.

Questo dispositivo rappresenta il futuro della pulizia domestica senza ombra di dubbio. La nostra esperienza personale con il Deebot X5 Omni è stata estremamente positiva, e non esitiamo a consigliarlo a tutti coloro che, una volta tornati da lavoro, proprio non riescono a pensare di dover pulire casa. È infatti questo è un modo più che efficiente, ma anche conveniente, per mantenere la propria casa pulita ed igienizzata al massimo. Con un prezzo finale come questo, non si può neanche dire di essere di fronte a qualcosa di inaccessibile, dal momento che ormai un robot aspirapolvere di questa portata può costare anche di più.