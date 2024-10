Tantissimi appassionati della casa automobilistica Porsche potrebbero rimanere del tutto sorpresi dalla versione elettrica della nuova Macan, uno dei modelli iconici che ha chiaramente conquistato tantissimi utenti. Nonostante l’elettrico non sia ancora riuscito ad arrivare l’attenzione di tutti, la versione elettrificata della Macan ha delle caratteristiche che non potranno non piacere, nemmeno a coloro che hanno dubbi sull’elettrico.

Ci troviamo infatti davanti ad un SUV del tutto sportivo con prestazioni veramente elevate, un modello che la casa automobilistica Porsche è riuscita a progettare mantenendo tutti gli standard di qualità della versione tradizionale. Scopriamo insieme maggiori dettagli sulla nuova Macan elettrica nel corso di questo articolo che abbiamo deciso di dedicare interamente a questo veicolo.

Porsche Macan: successo assicurato per il nuovo SUV elettrico

Lo scetticismo nei confronti delle auto elettriche potrebbe essere finalmente messo da parte davanti ad un mezzo come la nuova Porsche Macan elettrica. Non a caso, per la realizzazione, la casa costruttrice ha avuto come obiettivo principale il mantenimento di determinati standard e caratteristiche che contraddistinguono il modello tradizionale.

Ad esempio, l’implementazione della nuova piattaforma PPE su cui Porsche costruisce la Macan, permette di conservare tutte le caratteristiche che fanno del modello una celebre icona. Inoltre, per una progettazione innovativa Porsche ha posto l’attenzione anche sulla sostenibilità.

La Macan elettrica si contraddistingue inevitabilmente poiché in grado di offrire un’esperienza di guida eccellente nonostante il peso superiore rispetto alla versione a benzina. Una serie di miglioramenti dunque consentono alla versione elettrica di diventare divertente e intuitiva alla guida. Ad esempio, tra le versioni disponibili, la Macan 4 offre una potenza di offre una potenza di 300 kW ovvero 408 CV. La Macan Turbo, invece, ha una potenza fino 470 kW (639 CV) con 1.130 Nm di coppia.

A caratterizzare gli interni un mix di tecnologia che rende l’esperienza d’uso ulteriormente ottimale. Non manca infatti un sistema di infotainment con Android Automotive OS e display da 10,9 pollici. Per intrattenere i passeggeri anteriori è disponibile uno schermo optional da 10,9 pollici.

Non dimentichiamo però che la casa automobilistica ha lanciato quattro varianti della nuova Porsche Macan elettrica. Nello specifico, Macan, Macan 4, Macan 4S, Macan Turbo. Per quanto riguarda i prezzi in Italia, questi partono da circa 85.000 euro per la Macan, la Macan 4 costa 88.000 euro e la 4S ha un costo che parte da 94.000 euro. Si arriva a ben 121.000 euro per la versione Turbo.