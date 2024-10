Settembre è un mese imperdibile per i gamer, e quest’anno si prospetta davvero memorabile. Stiamo per scoprire alcune delle uscite più attese, così saprai esattamente cosa non perdere—perché diciamocelo, nessuno vuole restare indietro quando si parla di giochi straordinari.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 (9 settembre)

Per prima cosa, segna sul calendario il 9 settembre. Se sei un fan delle battaglie epiche di fantascienza e delle storie coinvolgenti, Warhammer 40,000: Space Marine 2 dovrebbe essere sul tuo radar. Questo è il tipo di gioco che ti farà sentire come un bambino la mattina di Natale—solo con più esplosioni e molto più caos. Il gioco è disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X.

Persona 3 Reload: Episode Aegis – The Answer DLC (10 settembre)

DLC che espande un gioco già amato. Se non hai mai giocato a un titolo della serie Persona, immagina di mescolare una storia avvincente con dungeon crawling e una simulazione della vita scolastica. Disponibile su diverse piattaforme, tra cui PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S, questo è un must per i fan degli RPG.

Slender: The Arrival (13 settembre)

Per chi ama un’esperienza di gioco un po’ più spaventosa, il 13 settembre arriva Slender: The Arrival su PlayStation VR2. Ricordi il gioco originale di Slender che faceva paura a tutti al punto da non spegnere le luci? Questa versione in VR prende quella paura e la porta a un livello superiore. Un consiglio: potresti voler investire in un buon paio di scarpe da corsa—perché questo gioco ti farà saltare dalla sedia.

God of War: Ragnarok (19 settembre)

Se hai un PC e ami la mitologia norrena, preparati per il 19 settembre con l’uscita di God of War: Ragnarok. Dopo il grande successo dei suoi predecessori, questo capitolo promette ancora più combattimenti intensi, una storia che ti rimarrà impressa a lungo e immagini mozzafiato.

Frostpunk 2 (20 settembre)

Per coloro che amano i giochi di strategia con dilemmi morali, Frostpunk 2 arriva il 20 settembre. Ambientato in un mondo distopico e gelido, questo sequel sfida i giocatori a prendere decisioni difficili che influenzeranno la sopravvivenza della loro gente.

Se hai apprezzato l’originale, questo gioco promette di arricchire tutto ciò che lo ha reso grande—con più complessità e scelte ancora più dure. È un gioco tanto sulla gestione della tua città quanto sulla gestione della tua coscienza.

EA Sports FC 25 (20 e 27 settembre)

Amanti del calcio, gioite! Settembre 2024 non riguarda solo battaglie intense e storie epiche; si tratta anche di soddisfare la tua voglia di sport con EA Sports FC 25. La Ultimate Edition esce il 20 settembre con accesso anticipato, mentre la versione standard arriverà il 27 settembre.

L’edizione di quest’anno promette di essere più immersiva che mai, con grafica migliorata, gameplay più fluido e tutte le squadre che ami. Questo gioco ti terrà incollato allo schermo per ore.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom (26 settembre)

Infine, il 26 settembre verrà lanciato The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom su Switch. Se sei un fan della serie, conosci la formula—puzzle, esplorazione e quel senso di meraviglia che solo i giochi di Zelda possono offrire.

Questo nuovo titolo sembra essere un omaggio bellissimo a tutto ciò che i fan amano della serie, introducendo allo stesso tempo nuove meccaniche e una trama fresca. Questo gioco promette un’avventura che ti terrà incollato allo schermo.

Che il gioco abbia inizio

Settembre sembra essere pieno di momenti di gioco indimenticabili. Speriamo che tu possa provare alcuni di questi titoli e goderteli al massimo.