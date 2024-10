Oltre alle sue fantastiche offerte di rete mobile, il noto operatore telefonico virtuale ho Mobile ha da poco reso disponibile un’altra super promozione. Ci stiamo riferendo in particolare alla promo denominata ho. Promo D’Autunno. Quest’ultima, in particolare, darà la possibilità di ricevere una ricarica in omaggio dal valore di 10 euro per alcuni già clienti dell’operatore. Vediamo qui di seguito i dettagli.

ho Mobile, arriva la nuova super ho. Promo D’Autunno con 10 euro

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico virtuale di Vodafone ha reso disponibile una nuova interessante promozione. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alla nuova ho. Promo D’Autunno. Quest’ultima è rivolta in particolare a tutti i clienti dell’operatore virtuale che erano passati attivando un nuovo numero telefonico, quindi senza richiedere la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici.

Con questa nuova promo, gli utenti potranno dunque ricevere 10 euro di ricarica in omaggio. Per averla, però, gli utenti dovranno attivare una seconda scheda sim oppure una esim. In questo caso, però, sarà necessario richiedere la portabilità del numero da altri operatori telefonici. Si potrà fare direttamente dal sito ufficiale dell’operatore oppure presso i negozi fisici autorizzati ho Mobile.

Solo così, e dopo aver pagato il primo rinnovo dell’offerta attiva sulla seconda sim, gli utenti ho Mobile potranno quindi ricevere 10 euro di ricarica in omaggio proprio su questa seconda scheda sim. Ricordiamo che gli utenti avranno quindi una vasta gamma di offerte tra cui scegliere. Sul sito dell’operatore è ad esempio disponibile l’offerta mobile ho. 9,99 200 GB 5G. In questo caso, si potranno utilizzare ogni mese fino a ben 200 GB di traffico dati per navigare anche con connettività 5G. Ci sono poi ovviamente offerte ancora più convenienti con supporto alle reti 4G, come l’offerta ho. 6,99 150 GB che include in questo codice fino a 150 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G.