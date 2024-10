La nota azienda cinese si sta preparando al lancio della sua nuova serie di smartphone che costituirà la famiglia di top di gamma dell’azienda, stiamo parlando di Oppo Find X8 e X8 Pro, dei quali si è già parlato a lungo in passato, dal momento che le indiscrezioni trapelate sul web sono veramente tante E ci anticipano due smartphone veramente di altissimo livello che sicuramente costituiranno un’ottima scelta per gli utenti che decideranno di acquistarli.

Nel dettaglio, alcune indiscrezioni sono trapelate proprio nella giornata di ieri e hanno anticipato di qualche ora Oppo che ha deciso di rilasciare alcuni elementi più precisi in via del tutto ufficiale sul social network cinese Weibo, vediamo insieme, che cosa è venuto fuori e alcuni dettagli tecnici confermati.

Ora ne sappiamo decisamente di più

In base a quello che ha dichiarato Oppo sappiamo che il modello “liscio” sarà spesso solo 7,85 mm, mentre il Pro arriverà a 8,24 mm, A differire saranno anche i display che avranno una diagonale rispettivamente di 6,59 e 6,78”, mentre i pesi saranno di 193 e 215 g.

Vengono anche citate le capacità delle batterie che vengono definite come molto capienti e generose, anche la velocità di ricarica sarà importante dal momento che arriverà fino a 120 W cablata e 50 W wireless per il modello Pro mentre per il base la wireless sarà a 50 W, ma quella cablata si fermerà a 80 W.

Per il display del modello liscio avremo ben 4.500 not di luminosità di picco, mentre il refresh di 120 Hz e la tecnologia OLED, il tutto sarà mosso dal confermato Dimensity 9400 di MediaTek, infine, sottolineiamo che tutti i bordi del display saranno molto più sottili rispetto ai modelli precedenti e avranno tutti e quattro lo stesso spessore.

Ormai sappiamo praticamente tutto dei prossimi top di gamma e non rimane che attendere di poterli toccare finalmente con mano, anche per capire come si comporterà il processore presente al suo interno che farà il suo esordio sul mercato molto presto.