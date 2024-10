C’è aria di cambiamento in casa Samsung, almeno per quanto riguarda il punto di vista estetico e del design. L’azienda sta infatti preparando l’arrivo ufficiale di un nuovo dispositivo, noto al momento con il nome di Samsung Galaxy A36. Questo nuovo modello, stando ad alcune immagini renders appena emerse in rete, avrà un nuovo look riguardante il modulo fotografico. Vediamo qui di seguito di che si tratta.

Samsung Galaxy A36, ci sarà un nuovo look per il modulo fotografico posteriore

Nel corso delle ultime ore sono emerse in rete alcune immagini renders del prossimo medio di gamma di casa Samsung. Queste ultime, come già accennato in apertura, ci hanno rivelato un piccolo dettaglio non di poco conto. Osservando le immagini in questione, possiamo infatti notare qualcosa di diverso rispetto ai modelli che abbiamo visto fino ad ora sul mercato.

Sul retro, in particolare, possiamo notare un nuovo look per il modulo fotografico. Nello specifico, anche il nuovo Samsung Galaxy A36 disporrà di tre fotocamere posteriori poste verticalmente sulla scocca. Tuttavia, rispetto ai modelli precedenti, questa volta i sensori non saranno separati tra loro, ma saranno raggruppati insieme in un modulo fotografico unico di colore nero.

Una scelta estetica che sa un po’ di ritorno al passato, se si pensa agli smartphone dell’azienda di diversi mesi fa. Sulla parte frontale dello smartphone, invece, spiccherà un ampio display con un foro centrale per la fotocamera anteriore per i selfie. L’azienda sembra aver ottimizzato maggiormente le cornici attorno allo schermo, che risultano quindi estremamente sottili. Il frame laterale sembra poi essere realizzato in metallo con una rifinitura opaca. Lo spessore complessivo dello smartphone dovrebbe aggirarsi attorno ai 7.4 mm.

Ricordiamo che queste immagini renders sono state realizzate dal noto leaker OnLeaks in collaborazione con Giznext, quindi possiamo considerarle piuttosto attendibili. Staremo a vedere cosa succederà.