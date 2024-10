Rispetto ai tempi appena passati, sembra che il settore dell’energia si stia pian piano riprendendo con dei prezzi anche più ragionevoli per gli utenti. Secondo quanto riportato però sta per arrivare qualcosa di molto interessante per tutti, ovvero un nuovo operatore che svolgerà le veci di fornitore di luce e gas insieme. Si tratta di Octopus Energy, azienda che sta pian piano mettendo in ordine le sue idee per diventare un operatore sia di luce che di gas.

Dopo aver ottenuto buoni risultati per quanto riguarda l’energia elettrica, il gestore si prepara dunque a sbarcare nel mondo della fornitura del gas. Gli utenti hanno incalzato proprio durante queste ultime ore il CEO Giorgio Tommasetti, ricordandogli che a febbraio aveva promesso di entrare in questo mondo prossimamente. A quanto pare il numero uno avrebbe confermato il tutto parlando di una data orientativa identificabile entro la fine del 2024. Secondo quanto descritto, il CEO avrebbe risposto dicendo che l’azienda starebbe ultimando i lavori.

Octopus Energy sta arrivando anche con la fornitura di gas

Quando si parla di un operatore come Octopus Energy, molti ignorano i suoi grandi risultati. Secondo quanto riportato infatti è stato identificato come il miglior operatore sul mercato dell’energia nel paese durante l’ultima indagine che è stata condotta da Altroconsumo in merito a 19 fornitori diversi sia lato luce che lato gas.

Il suo punteggio complessivo, valutato su quattro metriche diverse, ha portato ad un totale di 83 punti su 100, battendo dunque Sorgenia che ne ha totalizzati 79. La questione dunque sembra arrivare a garantire qualcosa di realmente interessante per gli utenti, ai quali ora non attendono altro che delle risposte su quelli che potranno essere i prezzi effettivi. Almeno per il momento non si conosce nulla in merito, per cui non c’è nulla da fare se non aspettare il momento in cui tutto diverrà ufficiale magari entro le prossime settimane.