Suzuki GSX-8S Team Edition: stile aggressive e grande potenza

La Suzuki GSX-8S Team Suzuki Edition nasce dalla collaborazione tra Suzuki e le sue concessionarie italiane, offrendo una versione aggiornata e potenziata della naked giapponese. A prima vista, colpisce il design arricchito da dettagli esclusivi. La moto è stata personalizzata con accessori che ne esaltano l’estetica aggressiva, come la cover sella monoposto e il copristrumenti frontale, pensato per proteggere il dashboard TFT. Anche il puntale paramotore contribuisce non solo al look, ma migliora l’efficienza aerodinamica, un aspetto sottolineato dalla casa. Il tocco finale? Un kit di adesivi racing che rende questa GSX-8S ancora più pronta per la strada. La domanda è: quanto influenzano questi dettagli la guida e le prestazioni?

Nuova Suzuki: motore bicilindrico e tecnologia

Sotto la carrozzeria aggressiva, la GSX-8S Team Suzuki Edition mantiene le stesse eccellenti specifiche tecniche della versione standard. Questa sensazionale due ruote possiede un motore bicilindrico parallelo da 776 cc. La sua potenza è tale da riuscire ad erogare 83 CV a 8.500 giri/min. La moto ha poi un cambio a sei marce, con frizione antisaltellamento. Entrambi rendono fluida la gestione della grande potenza del modello. La gestione, al contempo, è anche garantita dal sistema Quick Shift, che permette cambi marcia rapidi e precisi.

Per i piloti meno esperti, Suzuki propone anche una versione depotenziata, compatibile con la patente A2. Ma la vera forza di questa moto sta nella sua elettronica. Il Suzuki Intelligent Ride System ha tre modalità di guida (Active, Basic e Comfort). Queste adattano l’erogazione della potenza alle esigenze del pilota. Il controllo di trazione regolabile su tre livelli completa inoltre il pacchetto tecnologico, rendendo la guida sempre sicura. La ciclistica è un altro punto forte della Suzuki Edition. La forcella KYB a steli rovesciati da 43 mm e il mono posteriore regolabile contribuiscono nel dare un assetto ottimale. Con un interasse di 1.465 mm, la moto garantisce maneggevolezza e stabilità. Quanto pesa? 202 kg, ma non compromette le prestazioni e la sensazione di leggerezza alla guida. Disponibile a un prezzo iniziale di 8.600 euro, la GSX-8S Team Suzuki Edition si posiziona come una delle naked più interessanti. Riuscirà questa edizione speciale a conquistare i gli appassionati? Le premesse ci sono tutte.