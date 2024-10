Ottimizzare i servizi da mettere a disposizione degli utenti è ormai prerogativa di tantissime società che lavorano al fine di riuscire a portare sul mercato il meglio delle proposte. Oggi vogliamo dunque parlare di una realtà che negli ultimi anni sta portando avanti progetti del tutto innovativi, ovvero SpaceX.

Non a caso, l’azienda aerospaziale SpaceX punta ad ottimizzare internet a banda larga via satellite. Nello specifico, dunque, l’obiettivo è quello di migliorare il servizio per poter offrire un servizio internet con una velocità da 100 Mbps a ben 1 Gbps. Scopriamo insieme a cosa sta pensando l’azienda aerospaziale di Elon Musk nel corso di questo importante articolo che abbiamo deciso di dedicargli.

SpaceX punta ad ottimizzare Starlink

In seguito ad una richiesta presentata alla Federal Communications Commission, SpaceX potrebbe riuscire ad offrire un servizio di connettività Internet satellitare nettamente migliore rispetto a quello attuale.

Come accennato, l’obiettivo è quello di riuscire ad aumentare la velocità di Starlink da circa 100 Mbps a 1 Gbps. Quello che SpaceX ha portato avanti è infatti l’effettuare di alcune significative modifiche al sistema satellitare di seconda generazione. Se la richiesta fatta alla Federal Communications Commission dovesse essere approvata SpaceX potrà aumentare la velocità di connessione e ottimizzare latenza e efficienza spettrale. Non dimentichiamo che tramite l’utilizzo di Starlink gli utenti possono sperimentare una velocità di download compresa tra 25 e 220 Mbps.

Chiaramente, se SpaceX riuscirà a procedere con l’ottimizzazione e, dunque, con l’aumento della velocità di connessione potrà finalmente mettere a disposizione un servizio con prestazioni elevatissime. Non poco l’entusiasmo da parte dello stesso Elon Musk che ha più volte ribadito come i satelliti Starlink di nuova generazione consentiranno un aumento di 10 volte della larghezza di banda e una latenza più bassa grazie alla ridotta altitudine. Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti per capire come si evolveranno i progetti futuri della società di Elon Musk.