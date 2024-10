Google ha annunciato l’arrivo di una serie di interessanti novità. Quest’ultime riguardano la sua piattaforma video YouTube. Si tratta di una serie di interventi che permetteranno di migliorare l’esperienza di tutti. Una delle principali opzioni in arrivo riguardano la possibilità di regolare la velocità di riproduzione dei video. La piattaforma ora offre una maggiore libertà così da non presentare alcun intoppo.

Mentre in precedenza era possibile ridurre o aumentare la velocità a scaglioni da x0,25. Ora invece gli intervalli sono calati ancora, arrivando a 0,05. In questo modo gli utenti otterranno una maggiore flessibilità. Per quanto riguarda la velocità massima, invece, questa rimane a x2.

YouTube si arricchisce con nuove opzioni

Un ulteriore cambiamento riguarda il miniplayer. In particolare, quando la modalità PiP è attiva sarà possibile modificare le dimensioni in base alle proprie preferenze. Inoltre, gli utenti potranno anche spostare il miniplayer. Trascinandolo sullo schermo per trovare la posizione che maggiormente si adatta alle proprie esigenze.

Una delle prossime novità in arrivo su YouTube riguarda le playlist ASMR. Quest’ultime vengono utilizzate da molti utenti per rilassarsi e farsi aiutare ad addormentarsi. A tal proposito, è stato introdotto un nuovo timer che permette agli utenti di stabilire l’interruzione automatica della riproduzione dei video in questione. Tale opzione al momento è disponibile solo sull’applicazione di YouTube. Gli utenti avranno la possibilità di scegliere un lasso di tempo specifico. Quest’ultimo va da 10 a 60 minuti. La funzione era già stata introdotta per gli abbonati Premium ed ora sembra che finalmente arriverà anche a tutti gli altri utenti.

Infine, sempre riguardo le playlist, ora YouTube permetterà agli utenti di condividerle con i propri amici. Tutti i partecipanti possono decidere di aggiungere nuovi video. Inoltre, probabilmente arriverà anche la possibilità di valutare le scelte effettuate dagli altri. Per aggiungere nuovi partecipanti alle playlist di YouTube bisognerà condividere l’apposito link messo a disposizione.