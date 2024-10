Fino a questo momento tutti gli utenti che dovevano cambiare account YouTube sulle Android TV hanno evidenziato che si tratta di un processo complicato. Sembra però che Google intenda intervenire proprio su tale fattore presentando un nuovo aggiornamento. Quest’ultimo ha lo scopo di semplificare l’operazione con un processo che permette di cambiare account YouTube in modo semplice e veloce, come accade su Netflix.

YouTube: cambiare account diventa sempre più semplice su Android TV

Al momento per effettuare lo switch bisogna avviare l’app sul proprio televisore e aprire il menu apposito presente sul lato sinistro dello schermo. A questo punto bisogna raggiungere la scheda account e cliccare su “cambia account”. Si aprirà una pagina che permetterà agli utenti di scegliere un altro account YouTube. Dopo aver selezionato il profilo desiderato bisogna poi attendere il riavvio della piattaforma.

Tale meccanismo risulta piuttosto macchinoso oltre che lento. Inoltre, non bisogna dimenticare che per ogni cambio account di YouTube è previsto anche l’accesso ai diversi account Google sulle Android TV. Un fattore che può compromettere la sicurezza degli utenti.

Per superare tali intoppi e velocizzare la procedura, Google ha lavorato ad un nuovo aggiornamento. Alcuni utenti, che hanno già avuto modo di testare le novità, hanno notato che YouTube al suo avvio ora chiede quale account utilizzare. Inoltre, se si accede alla scheda account è possibile passare da un account all’altro senza dover aprire le impostazioni di Android. E non è tutto. In relazione alla questione della privacy, Google permetterà agli utenti di scollegare il proprio account Google sulla TV, il tutto anche se si continua ad usare lo stesso account YouTube. Si tratta di un dettaglio importante che evidenzia l’impegno di Google per preservare la privacy dei suoi utenti.

Come accennato, alcuni utenti hanno già avuto modo di testare la novità in arrivo anche se al momento YouTube non ha ancora annunciato il loro arrivo ufficiale.