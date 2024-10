Tim ha annunciato una rimodulazione delle offerte Timvision con Disney+, sia per linea fissa che mobile. L’aumento, che potrà variare da 1 a 4 euro al mese, è stato giustificato dall’azienda con il cambiamento delle condizioni di mercato per le offerte che includono i contenuti di Disney+ Premium e Disney+ Standard. La modifica avrà un impatto su diverse tipologie di clienti, a seconda dell’offerta attiva.

I cambiamenti tariffari di Timvision con Disney+

Per chi ha un contratto di linea fissa, gli aumenti entreranno in vigore a partire dal 1° dicembre 2024. Le offerte coinvolte comprendono Timvision con Disney+, Mondo Disney e altre combinazioni che includono pacchetti di intrattenimento. Tim ha già informato i clienti interessati tramite la fattura di ottobre 2024, dove è stato specificato l’importo preciso dell’aumento. Per la linea mobile, invece, le modifiche saranno applicate dal primo addebito successivo al 24 novembre 2024. Anche in questo caso, le offerte coinvolte includono pacchetti di intrattenimento legati a Timvision, e i clienti sono stati avvisati tramite SMS inviati dal 15 ottobre.

I clienti colpiti da questa rimodulazione hanno comunque la possibilità di recedere dal contratto senza incorrere in penali o costi di disattivazione. Il diritto di recesso può essere esercitato fino al 31 dicembre 2024 per la linea fissa e fino al 23 dicembre 2024 per la linea mobile. Le modalità per effettuare il recesso comprendono la registrazione nell’area clienti MyTim, l’invio di una comunicazione scritta tramite posta o PEC, oppure contattando il servizio clienti tramite telefono o recandosi in un negozio Tim.

Chi ha ricevuto un decoder Tim in comodato d’uso, dovrà restituirlo entro 30 giorni dalla cessazione del contratto, utilizzando l’etichetta precompilata fornita via email da Tim. In caso di mancata restituzione, il cliente sarà considerato intenzionato all’acquisto del decoder, e verrà emessa una fattura con un importo variabile a seconda degli anni trascorsi dall’attivazione dell’abbonamento.