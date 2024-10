WhatsApp: accesso più semplice agli aggiornamenti di stato precedenti

Come principale obiettivo, WhatsApp vuole in ogni modo migliorare l’esperienza dei suoi utenti per rendere l’applicazione sempre più esclusiva e soprattutto all’insegna della modernità. Diverse nuove funzioni sono state testate negli ultimi anni, rendendo WhatsApp un’applicazione sempre più simile a quelle che fanno parte dello stesso universo di Meta.

Secondo quanto riportato, soprattutto dopo aver analizzato le ultime versioni beta destinate ad Android e ad iOS, WhatsApp vuole permettere agli utenti di poter rivedere gli aggiornamenti di stato già visti, tutto direttamente dalle chat. La nuova funzione va a basarsi su una possibilità che già era disponibile in precedenza: come gli utenti possono ricordare, c’era un anello intorno alla foto del profilo del contatto nel momento in cui veniva pubblicato un nuovo stato. Ora si può accedere a quello stesso stato semplicemente cliccando e facendo diventare un anello grigio.

WhatsApp: la novità riporta a Facebook ed Instagram, riguarda gli stati

Negli ultimi tempi WhatsApp sta tenendo un’attività molto prolifica per quanto riguarda i suoi aggiornamenti. In merito agli stati, il colosso della messaggistica vuole rendere molto più facile l’accesso agli aggiornamenti di stato già visti. Gli utenti sono abituati che, dopo aver notato l’anello colorato intorno alla foto del profilo del contatto WhatsApp che ha pubblicato un nuovo aggiornamento di stato, questo scompariva.

Con il nuovo update invece la situazione cambia ancora: l’anello in questione cambierà semplicemente colore, permettendo a tutti di rivedere quell’aggiornamento di stato già visto. In questo modo tutti ricorderanno che era stato pubblicato qualcosa ma soprattutto potranno rivedere quanto visto in precedenza. Si tratta praticamente dello stesso approccio che utilizzano Facebook ed Instagram con le loro Storie.

Questa funzione che è in arrivo per tutti i prossimamente, al momento è disponibile solo per coloro che si sono iscritti al programma beta di WhatsApp, sia su Android che su iOS.